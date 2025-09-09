ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23

Επιτυχημένη η ελληνική παρουσία

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 που διεξήχθη στην πόλη Ρατσίτσε της Τσεχίας, με τα ελληνικά κουπιά να πανηγυρίζουν την κατάκτηση 4 μεταλλίων και συγκεκριμένα 2 χρυσών, 1 ασημένιου και 1 χάλκινου. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήρθε από τις Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες πήραν την 1η θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, τερματίζοντας σε χρόνο 7.39.31. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε επίσης η Μιλένα Κοντού, η οποία μετά από σπουδαία κούρσα επικράτησε στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών με χρόνο 7.52.72.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών ο Αγγελος Καούσης Αθανασιάδης κατέλαβε την 3η θέση με χρόνο 7.11.93, ενώ στον τελικό του διπλού σκιφ ανδρών οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης αναδείχθηκαν 2οι με χρόνο 6.27.00.

Εκτός των μεταλλίων υπήρξαν και δύο 4ες θέσεις για την ελληνική αποστολή, και συγκεκριμένα από τις Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και από την Φρειδερίκη Ντάνη στο μονό σκιφ γυναικών.