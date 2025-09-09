Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
«Πανηγυρική» μηχανοκίνητη πορεία με ιδιαίτερο συμβολισμό

Ηταν λίγο μετά τις 11 μ.μ. της Κυριακής 7 Σεπτέμβρη. Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ μόλις είχε ...καρφώσει στα καλάθια την αντίστοιχη του Ισραήλ, νικώντας με 84-79 (θέλανε ...M-16 για να σταματήσουν τον Αντετοκούνμπο!) και παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Νέοι και νέες από γειτονιές της Αθήνας πανηγύρισαν τη νίκη με μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κρατώντας σημαίες της Ελλάδας και της Παλαιστίνης και φωνάζοντας συνθήματα καταδίκης της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού.

    

