ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18

«Ασημένια» η Εθνική νεανίδων

Με το ασημένιο μετάλλιο επέστρεψε από τη Μάλτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Κ18 η Εθνική νεανίδων. Η ελληνική ομάδα έφτασε κοντά στο χρυσό μετάλλιο, αλλά ηττήθηκε 10-9 από την Ισπανία στον τελικό, με τη 2η θέση στη διοργάνωση βέβαια να αποτελεί σε κάθε περίπτωση μεγάλη επιτυχία για την Εθνική, η οποία πραγματοποίησε σπουδαία πορεία στη διοργάνωση, συνεχίζοντας στη ρότα των διεθνών διακρίσεων για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Στον τελικό η Ισπανία για δεύτερη φορά στους αγώνες αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα, καθώς είχαν γνωρίσει την ήττα από την ίδια αντίπαλο και στη φάση των ομίλων (13-9). Οι νεαρές παίκτριες της Εθνικής αυτήν τη φορά πάλεψαν στα ίσα κόντρα στις Ισπανίδες, διεκδικώντας με αξιώσεις τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο, που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, με την Κρασσά να αστοχεί σε πέναλτι και την Χιρόνες να πετυχαίνει το γκολ της νίκης για την ομάδα της.

Το οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 8-6, 10-9.

Τα γκολ της Εθνικής πέτυχαν οι Καραγιάννη (4), Μπιτσάκου (3), Δρακωτού (1) και Κρασσά (1). Για την Ισπανία σκόραραν από μία φορά οι Μποϊξαντέρα, Ταρίνο, Λαρός, Λαγκούν, Ναβάρο, Αγκούστι, Μάρτι, Λόπεθ, Ασένσιο και Χιρόνες.