ΤΕΧΕΡΑΝΗ.-- Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε χτες ότι Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία δεν έχουν δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς κυρώσεων, που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ούτε να παρατείνουν την προθεσμία του Οκτωβρίου για την ενεργοποίησή του. Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται μετά από μια συνάντηση τον Ιούλιο μεταξύ Ιρανών διπλωματών και απεσταλμένων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας (χώρες γνωστές ως Ε3).

ΟΣΤΙΝ-ΤΕΞΑΣ.-- Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας ενέκρινε την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών που επιθυμούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς με τον τρόπο αυτόν είναι πιθανό να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι άλλες 5 επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Από τους 38 βουλευτές από το Τέξας που έχουν εκλεγεί στο Κογκρέσο, αυτήν τη στιγμή οι 25 είναι Ρεπουμπλικάνοι και φιλοδοξία του Λευκού Οίκου είναι ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 30 στις εκλογές του 2026.