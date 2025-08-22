MΠΑΣΚΕΤ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Να συνεχίσει θετικά θέλει η Εθνική

Eurokinissi

Eχοντας πάρει άριστα στην πρεμιέρα με τη νίκη επί της Λετονίας, η Εθνική ανδρών θέλει να συνεχίσει στα ίδια επίπεδα αντιμετωπίζοντας σήμερα στο κλειστό του ΟΑΚΑ την Ιταλία για την τρίτη και τελευταία ημέρα του διεθνούς τουρνουά Ακρόπολις (20.00 ΕΡΤΝEWS). Οι αγώνες αποτελούν για την Εθνική ένα δυνατό τεστ δυνάμεων λίγο πριν ολοκληρώσει την προετοιμασία για τη συμμετοχή της στο επερχόμενο Εurobasket 2025 που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα. Με τη συμμετοχή στο τουρνουά, η Εθνική φτάνει πρακτικά στο παρά ένα της προετοιμασίας, η οποία θα ολοκληρωθεί με ένα επίσης δυνατό φιλικό κόντρα στη Γαλλία στις 24/8. Οσον αφορά τον σημερινό αγώνα, στόχος των διεθνών είναι η δεύτερη νίκη που θα δώσει την πρωτιά στο φημισμένο τουρνουά, κάτι που θα λειτουργήσει και ως ένα ακόμη ψυχολογικό εφαλτήριο για την ομάδα λίγο πριν τη σπουδαία αποστολή της στο Eurobasket.

Κόντρα στη Λετονία η Ελλάδα είχε πολύ καλή απόδοση, με το γεγονός που ξεχώρισε να είναι η πρεμιέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής, με τον άσο των Μιλγουόκι Μπακς να διαπρέπει με την απόδοσή του στα περίπου 15' που αγωνίστηκε. Πέτυχε double-double με 25 πόντους (9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ πρόσφερε και θεαματικά στιγμιότυπα στο ΟΑΚΑ.

Στα θετικά για την Εθνική και τον τεχνικό της, Βασίλη Σπανούλη, και η εξαιρετική και πολλά υποσχόμενη παρουσία και του νεαρού Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, με τον ταλαντούχο παίκτη να πετυχαίνει 11 πόντους (0/1 δίποντο, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16'40 και να είναι ο τρίτος σκόρερ της Ελλάδας μετά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14 π.).

Μετά τον αγώνα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του συνολικά για την εμφάνιση της ομάδας αλλά και ειδικά για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο, όπως τόνισε, χαρακτηριστικά η Εθνική είναι... άλλη ομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο και σήμερα κόντρα στην Ιταλία, που αποτελεί και πιο δυνατό αντίπαλο σε σχέση με τη Λετονία, είναι η ομάδα να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική εικόνα και το ίδιο πάθος για να κυνηγήσει την επιτυχία.