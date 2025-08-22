Το ελληνικό συγκρότημα αντιμετωπίζει σήμερα στο ΟΑΚΑ την Ιταλία στο φινάλε της διοργάνωσης
Eurokinissi
Κόντρα στη Λετονία η Ελλάδα είχε πολύ καλή απόδοση, με το γεγονός που ξεχώρισε να είναι η πρεμιέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής, με τον άσο των Μιλγουόκι Μπακς να διαπρέπει με την απόδοσή του στα περίπου 15' που αγωνίστηκε. Πέτυχε double-double με 25 πόντους (9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, ενώ πρόσφερε και θεαματικά στιγμιότυπα στο ΟΑΚΑ.
Στα θετικά για την Εθνική και τον τεχνικό της, Βασίλη Σπανούλη, και η εξαιρετική και πολλά υποσχόμενη παρουσία και του νεαρού Αλέξανδρου Σαμοντούροβ, με τον ταλαντούχο παίκτη να πετυχαίνει 11 πόντους (0/1 δίποντο, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές) με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16'40 και να είναι ο τρίτος σκόρερ της Ελλάδας μετά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14 π.).
Μετά τον αγώνα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του συνολικά για την εμφάνιση της ομάδας αλλά και ειδικά για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον οποίο, όπως τόνισε, χαρακτηριστικά η Εθνική είναι... άλλη ομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο και σήμερα κόντρα στην Ιταλία, που αποτελεί και πιο δυνατό αντίπαλο σε σχέση με τη Λετονία, είναι η ομάδα να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική εικόνα και το ίδιο πάθος για να κυνηγήσει την επιτυχία.