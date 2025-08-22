ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE

Στόχευσε... τελικό η Ελ. Τζένγκο

Με την Ελίνα Τζένκο να κάνει μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση και τον Μίλτο Τεντόγλου να πέφτει... θύμα των αντίξοων καιρικών συνθηκών ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία κατά τη 2η μέρα στο διεθνές μίτινγκ της Λοζάνης της σειράς του Diamond League.

Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού, συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις από την αρχή της σεζόν και παρά τις αντίξοες συνθήκες με τη συνεχόμενη βροχή, κατάφερε έχοντας καλύτερη βολή στα 58,82 μέτρα να καταλάβει την 3η θέση πίσω από την Σέρβα Βιλάγκος, που πρώτευσε με 63,02 και την δεύτερη Γαλλίδα Τζο-Ανέ ντε Πλεσίς, που είχε 58,89 μέτρα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε να οριστικοποιήσει την παρουσία της στον τελικό του φετινού Diamond League στη Ζυρίχη στις 26-27 Αυγούστου.

Αντίθετα, θύμα των καιρικών συνθηκών έπεσε στην προσπάθειά του για διάκριση ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με το αγώνισμα να διεξάγεται υπό έντονη βροχόπτωση, που έκανε επικίνδυνες τις συνθήκες για τους αθλητές. Ετσι, ο Μίλτος Τεντόγλου προτίμησε τελικά να αποσυρθεί μετά τη δεύτερη προσπάθειά του, έχοντας μέχρι τότε δυο τυπικά άλματα στα 6.77 και 7.52.

Ας σημειωθεί πως στον τελικό της σειράς του Diamond League θα υπάρχει τριπλή ελληνική παρουσία, καθώς εκτός της Ελίνας Τζένγκο, το «παρών» θα δώσουν τόσο ο Μίλτος Τεντόγλου όσο και ο Εμμανουήλ Καραλής, που ήδη είχαν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε μήκος και επί κοντώ.