ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

Πρεμιέρα με Βραζιλία για την Εθνική

Με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία, η Εθνική γυναικών του βόλεϊ ανοίγει σήμερα τις υποχρεώσεις της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Σημειώνεται πως η πρεμιέρα της Εθνικής στη φετινή διοργάνωση αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να επιστρέφει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της ομάδας και μάλιστα μετά από 23 χρόνια.

Στο πλαίσιο του Γ' ομίλου της Α' φάσης της διοργάνωσης, η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη δευτεραθλήτρια κόσμου Βραζιλία στις 15.30, ώρα Ελλάδας (ΕΡΤ2). Στον ίδιο όμιλο η Εθνική θα βρει ακόμα στον δρόμο της τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο που θα κοντραριστούν στο έτερο παιχνίδι της πρεμιέρας (12.00 ώρα Ελλάδας).

Για την Εθνική θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Πουέρτο Ρίκο (24/8 12.00 ώρα Ελλάδας) και Γαλλία (26/8 12.00 ώρα Ελλάδας) τα οποία θεωρητικά αναμένεται να έχουν κομβικό ρόλο για τον στόχο της ομάδας να προκριθεί στην επόμενη φάση.