COPA SUDAMERICANA

Σοβαρά έκτροπα στην Αργεντινή

Από σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο αγώνας για το Copa Sudamericana (δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Λατινικής Αμερικής) μεταξύ της Ιντεπεντιέντε της Αργεντινής και της χιλιανής Ουνιβερσιδάδ Ντε Τσίλε στην έδρα της πρώτης. Μάλιστα, τα όσο συνέβησαν θεωρούνται από τον αργεντίνικο Τύπο ως τα πλέον σοβαρά γηπεδικά έκτροπα εδώ και μια 10ετία στη χώρα, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραγικό απολογισμό με τρεις νεκρούς οπαδούς και εκατοντάδες τραυματίες. Αλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραγικές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του αγώνα καθώς και για χαρακτηριστική αδράνεια των αστυνομικών δυνάμεων.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι συνέχισαν την επίθεσή τους με αντικείμενα καταστρέφοντας χώρους του γηπέδου.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ, όταν το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά στις αρχές του β' ημιχρόνου. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.