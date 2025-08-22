SUPER LEAGUE

Παραμένουν οι ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι

Eurokinissi

Με το πρωτάθλημα της Super League να μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν 2025/26, το διήμερο 23-24 Αυγούστου η παρουσία ξένων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και στα πλέι οφ για τον τίτλο θα παραμείνει ως μέτρο για μια ακόμη χρονιά. Κάτι που έχει έρθει τα προηγούμενα χρόνια ως συνέπεια της αμφισβήτησης που επικρατεί εντός του ποδοσφαιρικού προϊόντος προς τους Ελληνες διαιτητές, τόσο μεταξύ των βασικών ανταγωνιστών του πρωταθλήματος όσο και σε γενικότερο επίπεδο. Λύση που πάντως τα τελευταία χρόνια και ειδικά την περσινή σεζόν τέθηκε ουκ ολίγες φορές υπό αμφισβήτηση, οξύνοντας τις αντιμαχίες. Τα όσα συμβαίνουν, και στην περίπτωση των διαιτητών, αποτελούν ξεκάθαρα μια ακόμη πτυχή των γενικότερων πολύπλευρων ανταγωνισμών που διεξάγονται στον χώρο του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου.

Ετσι, σε πρόσφατο σεμινάριο διαιτησίας που διοργάνωσε η αρμόδια Επιτροπή (ΚΕΔ) με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος, γνωστοποιήθηκε από τον επικεφαλής αρχιδιαιτητή Γάλλο Στεφάν Λανουά πως στο πλάνο που αφορά τους διαιτητές των ντέρμπι του πρωταθλήματος δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με ό,τι ίσχυε τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος υπεύθυνος, ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών τα επόμενα χρόνια μιλώντας για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο της ΚΕΔ για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής διαιτησίας.