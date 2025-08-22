ΒΕΛΓΙΟ

Ενταση και προσαγωγές οπαδών της ΑΕΚ

Για επίθεση της βελγικής αστυνομίας σε μερίδα οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν στις Βρυξέλλες για τον χθεσινοβραδινό αγώνα με την Αντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League έκαναν λόγο πληροφορίες χτες το απόγευμα από τη βελγική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με αυτές, αρχικά αστυνομικές δυνάμεις σταμάτησαν οπαδούς της Ενωσης που ήθελαν να μεταβούν στο κέντρο της πόλης, ωστόσο λίγο μετά απρόκλητα (όπως αναφερόταν σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις) τους επιτέθηκαν με χημικά. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ένταση, καθώς και αρκετές προσαγωγές «κιτρινόμαυρων» οπαδών από την αστυνομία, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές. Το κλίμα παρέμενε οξυμένο μέχρι αργά χτες το απόγευμα, με τους υπεύθυνους της ΠΑΕ ΑΕΚ να προσπαθούν να δώσουν λύση.