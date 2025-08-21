ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Επίσημο λογαριασμό στο TikTok διαθέτει από την Τρίτη, 19/8 ο Λευκός Οίκος, με στόχο να διαδοθούν περισσότερο τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στους πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ. Το άνοιγμα του λογαριασμού γίνεται εν μέσω πολύμηνου σκληρού παζαριού με στόχο την αγορά του TikTok, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, από Αμερικανούς επενδυτές.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.-- Αμερικανοί αξιωματούχοι διέψευσαν ότι έτυχε ειδικής μεταχείρισης ο υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, Τομ Αρτιόμ Αλεξάντροβιτς, στον οποίο επετράπη να φύγει από τις ΗΠΑ αφού συνελήφθη στις 6 Αυγούστου στο πλαίσιο υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης. Στον Αλεξάντροβιτς δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες, αλλά κινδυνεύει να κατηγορηθεί για το κακούργημα της προσέλκυσης ανηλίκου για σεξ μέσω του διαδικτύου, που επισύρει ποινή κάθειρξης 10 ετών.

ΚΙΝΣΑΣΑ.-- Ενοπλοι της οργάνωσης Μ23 σκότωσαν τουλάχιστον 140 αμάχους σε χωριά της ανατολικής ΛΔ Κονγκό τον Ιούλιο σε μία από τις χειρότερες σφαγές των τελευταίων τεσσάρων ετών, εν μέσω υποτιθέμενης διαδικασίας ειρήνευσης που ξεκίνησε με τη μεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ. Την είδηση ανακοίνωσε χτες η αμερικανική ΜΚΟ «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ.-- Διερχόμενοι περαστικοί εντόπισαν έξι κομμένα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει τις μεξικανικές πολιτείες Πουέμπλα και Τλαξκάλα. Οι αρχές πιθανολογούν πως πρόκειται για θύματα κόντρας μεταξύ καρτέλ ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών ομάδων που δρουν στην περιοχή.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ.-- Η κολομβιανή δικαιοσύνη αποφάσισε την Τρίτη την άρση της κατ' οίκον κράτησης του πρώην Προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε, που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για παρακώλυση της δικαιοσύνης και επηρεασμό μαρτύρων. Ο 73χρονος Ουρίμπε, που κυβέρνησε την Κολομβία από το 2002 έως το 2010, καταδικάστηκε τον Αύγουστο να εκτίσει ποινή 12 ετών κατ' οίκον κράτησης στον δήμο Ριονέγκρο.