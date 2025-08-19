ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια Πάτρικ Μόρισεϊ ανακοίνωσε πως προχωρά στην ανάπτυξη 300 ως 400 μελών της Εθνοφρουράς στην Περιφέρεια της Κολούμπια κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ, αφότου ανέλαβε ομοσπονδιακά τον έλεγχο της αστυνόμευσης στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.-- Τρία άτομα σκοτώθηκαν και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν στη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, νωρίς το πρωί της Κυριακής.

ΧΑΡΤΟΥΜ.-- Παραστρατιωτικοί των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» (ΔΤΥ) βομβάρδισαν την Κυριακή την πόλη αλ Φασέρ, την πολιορκημένη πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 αμάχους και τραυματίζοντας 25 άλλους.

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.-- Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν την Κυριακή επτά μέλη της οργάνωσης τζιχαντιστών Ανσάρ αλ Φουρκάν («Υποστηρικτές του Κορανίου») που προετοιμάζονταν να διαπράξουν επιθέσεις στην επαρχία του νοτιοδυτικού Ιράν, Σιστάν - Μπαλουτσιστάν, σε νευραλγικά κέντρα και στα γενικά αρχηγεία του στρατού και της αστυνομίας.

ΤΡΙΠΟΛΗ.-- Το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε στη Λιβύη η δεύτερη φάση δημοτικών εκλογών σε 26 από τους 63 δήμους της χώρας, καθώς η εκλογική διαδικασία δεν κατέστη παντού δυνατή λόγω «ανωμαλιών» και ανησυχιών για λόγους «ασφαλείας».

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ.-- Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός αγροτικού οχήματος κοντά στο Μπιέρντρουπ στη Δανία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων την Παρασκευή. Περίπου 95 άνθρωποι επέβαιναν, ανάμεσά τους μαθητές ενός σχολείου του Σόντερμποργκ.

ΡΙΑΖΑΝ.-- Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 134 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου, χωρίς να είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων. Σύμφωνα με ΜΜΕ, επρόκειτο για το εργοστάσιο πυρίτιδας και πυρομαχικών «Elastik». Εκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο το 2021, είχε σκοτώσει 17 άτομα.