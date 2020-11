Μηνύματα αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο

Την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους της χώρας μας και το ΠΑΜΕ, ενόψει της σημερινής απεργίας, εκφράζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, στα μηνύματά τους καταγγέλλουν την κρατική καταστολή που εκδηλώθηκε στη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο.

Συγκεκριμένα, μηνύματα στο ΠΑΜΕ έχουν στείλει οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις: Ευρωπαϊκό Γραφείο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, USB (Ιταλία), LAB (Ισπανία, Χώρα των Βάσκων), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία, Ομοσπονδίες Χημικής Βιομηχανίας και Εμπορίου - Υπηρεσιών από τη Γαλλία, Εργατικό Κέντρο Μπους ντε Ρον (Μασσαλία - Γαλλία), Εργατικό Κέντρο Βαλ ντε Μαρν (Παρίσι - Γαλλία), Συνδικάτο Εργαζομένων στα Τρένα Βερσαλλιών (Γαλλία), Ενωση Συνδικάτων WUCP (Παλαιστίνη), Ομοσπονδία Δημοσίου NEHAWU (Νότια Αφρική), Συνδικαλιστική Οργάνωση WZZWALKA (Πολωνία) και από την Τουρκία, το Συνδικάτο Τουρισμού Σμύρνης Toley Is, οι Ομοσπονδίες Μετάλλου Birlesik Metal Is, Μεταφορών Nakliyat Is, Δημοσίου KESK, Εμπορίου Sosyal Is.