Οι προσδοκίες για τη στάση της Ινδίας

Εκτός από την άμεση συμπαράσταση που εξέφρασε η Ουάσιγκτον στο Νέο Δελχί, μετά τα αιματηρά γεγονότα στην ινδο-κινεζική μεθόριο (τον περασμένο Ιούνη), τυχαίες δεν είναι ούτε και οι συχνές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στις 20 Ιούλη το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» ξεκίνησε κοινά γυμνάσια με μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας, που - σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο - «επιβεβαίωσαν την αφοσίωση των δύο πλευρών στην υπόθεση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε Ινδο-Ειρηνικό» Τα γυμνάσια έγιναν κοντά στα Στενά της Μάλακα, μεταξύ Ινδονησίας και Μαλαισίας. Στις 19 Ιούλη, οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει κοινά γυμνάσια και στη θάλασσα των Φιλιππίνων, το δεύτερο κρισιμότερο πέρασμα της περιοχής, μαζί με Ιαπωνία και Αυστραλία.

Οι ασκήσεις αυτές αναζωπύρωσαν τις συζητήσεις για την τύχη του «Κουαρτέτου» («Quad») ΗΠΑ - Ινδίας - Αυστραλίας - Ιαπωνίας, ενός σχήματος που «ανασυστάθηκε» το 2017 (μετά από μια δεκαετία αδράνειας ουσιαστικά) ως τετραμερές «Φόρουμ για την Ασφάλεια». Πολλοί κατά καιρούς το εμφάνισαν ως πρόπλασμα ενός «ασιατικού ΝΑΤΟ», αλλά μέχρι τώρα οι «3» (πλην ΗΠΑ) πρόσεχαν ιδιαίτερα να μην εκληφθεί το σχήμα ως αντι-κινεζικό.

Λίγο μετά το θερμό επεισόδιο στη μεθόριο Κίνας - Ινδίας, ο Ελληνοαμερικανός τέως διοικητής των ΝΑΤΟικών Δυνάμεων Ευρώπης και ναύαρχος ε.α., Τζέιμς Σταυρίδης, δημοσίευσε άρθρο στο «Μπλούμπεργκ» (17/6/2020), σημειώνοντας: «Η κρίση προσφέρει επίσης στις ΗΠΑ μια ευκαιρία να σφυρηλατήσουν την ισχυρή σχέση με την Ινδία την οποία επιθυμούν εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες» και εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις «μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ» στην Κίνα. «Οι ισχυρότεροι δεσμοί με την Ινδία πρέπει να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αμερικανικής στρατηγικής για την περιοχή... Η Ουάσιγκτον πρέπει να δημιουργήσει ένα ισχυρό μπλοκ αντίστασης στον στρατιωτικό και οικονομικό καταναγκασμό από πλευράς Κίνας, με συμμετοχή όχι μόνο της Ινδίας, αλλά της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας, της Σιγκαπούρης και άλλων εταίρων της Αμερικής», υπογράμμιζε μεταξύ άλλων.

Περιγράφοντας την αποφασιστικότητα με την οποία και η Κίνα εντείνει τις κινήσεις της από τις αρχές του 2020, ο Σταυρίδης κατέγραφε: «Παρενοχλήσεις αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων», «βύθιση βιετναμέζικου αλιευτικού σκάφους», «καταστροφή πετρελαιοπηγής της Μαλαισίας», «αύξηση πιέσεων κατά της Ταϊβάν», «μετατροπή των Μαλδίβων σε αεροπορική κινεζική βάση» κ.τ.λ.

Στον αντίποδα, πρότεινε οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν καταρχήν το ότι η Ινδία«τέμνει εγκάρσια τις εμπορικές οδούς τις οποίες η Κίνα θέλει να χρησιμοποιήσει για να κυριαρχήσει τον 21ο αιώνα» (βλ. «One Belt One Road»), σύσφιξη της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ινδία με αναβαθμισμένη συμμετοχή της στις κάθε δυο χρόνια ασκήσεις «Rim of the Pacific» κ.τ.λ.