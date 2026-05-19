SUPER LEAGUE

Στον έβδομο ουρανό «της Ενωσης οι αετοί»

Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον τίτλο της ΑΕΚ | Τη 2η θέση πήρε ο Ολυμπιακός στο φινάλε των πλέι οφ

Με την ΑΕΚ να γιορτάζει στη Νέα Φιλαδέλφεια την κατάκτηση του φετινού τίτλου, και τον Ολυμπιακό στο «παρά ένα» να εξασφαλίζει τη 2η θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, έπεσε η αυλαία των πλέι οφ της Super League με την 6η και τελευταία αγωνιστική.

Στη γιορτινή «Allwyn Arena» ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 (Κοϊτά 72' - Ροντινέι 41'), ενώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επίσης έφεραν ισοπαλία, με σκορ 2-2 (Τσέριν 62', Ταμπόρδα 82' - Οζντόεφ 30', Μύθου 38'), στο τελευταίο ματς των «πρασίνων» στην ιστορική τους έδρα.

Κιτρινόμαυρο πάρτι τίτλου

Στο επίκεντρο του φινάλε βρέθηκε η κιτρινόμαυρη γιορτή στη «Νέα Φιλαδέλφεια», όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή του τροπαίου στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο πρόγραμμα που ετοίμασε η ΠΑΕ ΑΕΚ περιλαμβάνονταν ιστορική αναφορά στα 14 πρωταθλήματα της ομάδας, εντυπωσιακό σόου με drones και μουσικοχορευτικό δρώμενο, όπου ξεχώρισε η παρουσία παιδικής χορωδίας και καλλιτεχνών με 14 βιολιά.

Θυμίζουμε ότι το φετινό είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που κατακτά η ΑΕΚ μετά την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια το 2023.

Στο Champions League ο Ολυμπιακός

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 ευνόησαν τον Ολυμπιακό, που κατέλαβε τη 2η θέση και θα συμμετάσχει στον 2ο γύρο των προκριματικών του Champions League. Από την άλλη, ο 3ος ΠΑΟΚ και ο 4ος Παναθηναϊκός θα πάρουν μέρος στο Europa League, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις τους επίσης από τον 2ο προκριματικό γύρο.

Οσο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη - σε περίπτωση αποκλεισμού - τη συμμετοχή της στη League Phase του Εuropa League.

Υποβιβάστηκαν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός

Το τοπίο στη μάχη της παραμονής ξεκαθάρισε η 9η και προτελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, καθώς υποβιβάστηκαν η ΑΕΛ, παρά τη νίκη της με 2-1 επί του Ατρόμητου (Μακόν 15' Τούμτα 33' - Μπάκου 90'), και ο Πανσερραϊκός, που έμεινε στο 1-1 με τον Παναιτωλικό (Φέλτες 65' - Γκαρσία 14') στις Σέρρες, σε ένα ματς που έγινε μία μέρα μετά απ' αυτή στην οποία ήταν προγραμματισμένο, λόγω κακοκαιρίας. Κερδισμένος των πλέι άουτ ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, που αν και έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία.

Τέλος, στο φινάλε των πλέι οφ 5-8 ο Αρης κατέκτησε την 5η θέση νικώντας 3-0 τον Λεβαδειακό (Κοντεγουέρε 64', 80', Πέρεθ 72'), ενώ στο άλλο ματς ο ΟΦΗ επικράτησε 3-1 του Βόλου (Φούντας 1', Νέιρα 52' πέναλτι, Σεγκέλια 71' - Ουρτάδο 15').

Οι βαθμολογίες

Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 51.

Πλέι οφ 5-8 : Αρης 31, Λεβαδειακός 31, ΟΦΗ 23, Βόλος 17.

Πλέι άουτ: Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Παναιτωλικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33, ΑΕΛ 30, Πανσερραϊκός 29.