BASKET LEAGUE

«Καθάρισαν» τα ημιτελικά οι «αιώνιοι»

Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να «καθαρίζουν» την πρόκριση στα ημιτελικά, και τους «κιτρινόμαυρους» Αρη και ΑΕΚ να δίνουν παράταση στην αγωνία, ολοκληρώθηκε η δεύτερη «πράξη» των αγώνων της προημιτελικής φάσης της Basket League.

Διατηρώντας ψηλά την ψυχολογία του ενόψει του Φάιναλ 4 της Euroleague ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Κολοσσό και στη Ρόδο, με 95-58, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στην τετράδα, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - Αρης. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες βασικών στελεχών αλλά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ ως κορυφαίο είχαν τον Πίτερς με 18 πόντους.

Στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-76 την τοπική ομάδα και έκανε κι αυτός το 2-0, με κορυφαίους τον Μήτογλου με 18 πόντους και τον Ρογκαβόπουλο με 16. Στα ημιτελικά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, που στα προημιτελικά απέκλεισε το Περιστέρι.

Στο Αλεξάνδρειο ο Αρης επικράτησε 90-81 της ΑΕΚ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τους λογαριασμούς τους σε τρίτο αγώνα, στη «Sunel Arena» στις 25/5. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Χαραλαμπόπουλος με 30.