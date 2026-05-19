Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να «καθαρίζουν» την πρόκριση στα ημιτελικά, και τους «κιτρινόμαυρους» Αρη και ΑΕΚ να δίνουν παράταση στην αγωνία, ολοκληρώθηκε η δεύτερη «πράξη» των αγώνων της προημιτελικής φάσης της Basket League.
Διατηρώντας ψηλά την ψυχολογία του ενόψει του Φάιναλ 4 της Euroleague ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Κολοσσό και στη Ρόδο, με 95-58, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στην τετράδα, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - Αρης. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες βασικών στελεχών αλλά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ενώ ως κορυφαίο είχαν τον Πίτερς με 18 πόντους.
Στη Μύκονο ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-76 την τοπική ομάδα και έκανε κι αυτός το 2-0, με κορυφαίους τον Μήτογλου με 18 πόντους και τον Ρογκαβόπουλο με 16. Στα ημιτελικά οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, που στα προημιτελικά απέκλεισε το Περιστέρι.
Στο Αλεξάνδρειο ο Αρης επικράτησε 90-81 της ΑΕΚ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τους λογαριασμούς τους σε τρίτο αγώνα, στη «Sunel Arena» στις 25/5. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Χαραλαμπόπουλος με 30.