ΚΝΕ

Συγχαίρει την συντρόφισσα Μ. Τσιανάβα

Για την επιτυχία της στα 5 χλμ. βάδην στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Η Επιτροπή Αθλητισμού του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην συντρόφισσα Μαρία Τσιανάβα και στον προπονητή της, Θανάση Δεληγιάννη, για την κατάκτηση της 2ης θέσης στα 5.000 μέτρα βάδην με χρόνο 26' λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Ελλάδας - Κύπρου, όπου κέρδισε την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18.

«Μαρία, σου ευχόμαστε υγεία και δύναμη, είμαστε σίγουροι ότι μπροστά σου είναι και άλλες πολλές επιτυχίες», σημειώνει η Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΣ της ΚΝΕ.