ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2027

Ιστορική επιτυχία για την Εθνική ανδρών

Προκρίθηκε στην τελική φάση μετά από 22 χρόνια | Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ

Eurokinissi Sports

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών, καθώς μετά από 22 χρόνια κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει το 2027. Στον επαναληπτικό αγώνα μπαράζ με την Ολλανδία η Ελλάδα πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη 38-33 και σε συνδυασμό με την επικράτησή της και στο πρώτο ματς, στη Χαλκίδα με 29-27, σφράγισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση.

Στον δεύτερο αγώνα απέναντι στην ισχυρή αντίπαλο τους οι διεθνείς του Γιώργου Ζαραβίνα έδειξαν πάθος, συγκέντρωση αλλά και χαρακτήρα, όπου χρειάστηκε, για να φτάσουν στην επιτυχία.

Η ελληνική ομάδα αιφνιδιάστηκε από τους γηπεδούχους και έμεινε πίσω στο σκορ με 9-5, αλλά έβγαλε αντίδραση και ανέτρεψε την κατάσταση, προηγούμενη με 20-14 στο ημίχρονο, ενώ στο β' μέρος με καλή άμυνα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι τη λήξη.

Ολλανδία: Στάβαστ, Τεν Βέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Κόι 4, Βερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάγκτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάντα 5.

Ελλάδα: Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λ. Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 4, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Α. Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1.

Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την πρόκριση της Εθνικής χάντμπολ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Τμήμα Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών για την ιστορική πρόκριση μετά από 22 χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η πρόκριση ήρθε με ανατροπή και νίκη στα τελευταία λεπτά απέναντι στην ομάδα της Ολλανδίας, που θεωρείται κορυφαία ευρωπαϊκή δύναμη.

Συγχαρητήρια και στον προπονητή Γιώργο Ζαραβίνα και σε όλο το επιτελείο του για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».