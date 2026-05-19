ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Επλευσε» στο Φάιναλ 4 ο Ολυμπιακός

Το τέταρτο τρόπαιό του στο Champions League πόλο γυναικών θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, που προκρίθηκε στο Φάιναλ 4 της φετινής διοργάνωσης μετά τη νίκη του με 10-8 επί της Σαμπαντέλ στον Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκες» σφράγισαν πανηγυρικά το «εισιτήριο», καθώς είχαν επικρατήσει της ισχυρής ισπανικής ομάδας και στο πρώτο ματς, με σκορ 17-12.

Στην τελική φάση, που θα γίνει στη Μάλτα το διάστημα 10 - 12 Ιούνη, στα ημιτελικά θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με την ισπανική Ματαρό και η ουγγρική Φερεντσβάρος με την επίσης ισπανική Σαν Αντρέου, πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού με την επιτυχία τους «έπλευσαν» στη ρότα που είχε χαράξει λίγες μέρες πριν η ανδρική ομάδα του συλλόγου, με πρόκριση στο αντίστοιχο Φάιναλ 4, που θα γίνει επίσης στη Μάλτα, το διάστημα 11 - 13 Ιούνη.

Η Βουλιαγμένη δεν κατάφερε να βρεθεί κι αυτή στο Φάιναλ 4 της Μάλτας. Παρότι πάλεψε στα ίσια απέναντι στη Σαν Αντρέου στο κολυμβητήριο του Λαιμού, ηττήθηκε 15-14 στα πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια) και αποκλείστηκε. Στο πρώτο ματς οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 11-11.