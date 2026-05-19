ΣΤΙΒΟΣ

Δυναμική επιστροφή για την Ντρισμπιώτη

Δυναμικά επέστρεψε στην αγωνιστική δράση η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, συνδυάζοντας την πρώτη εμφάνισή της για το 2026 με πανελλήνιο ρεκόρ στο νέο αγώνισμα του ημιμαραθώνιου. Η 42χρονη αθλήτρια, που το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, συμμετείχε στο μίτινγκ του βάδην στο Ρίο ντε Μαγιόρ της Πορτογαλίας και τερμάτισε 3η στον ημιμαραθώνιο με χρόνο 1.36.33, που αποτελεί τη νέα καλύτερη ελληνική επίδοση στο νεοσύστατο αγώνισμα. Μέχρι τώρα την κατείχε η Χριστίνα Παπαδοπούλου, με 1.37.34 στους Βαλκανικούς στη Σμύρνη τον περασμένο Μάρτη.