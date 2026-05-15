Σήμερα η συγκέντρωση ενάντια στο κλείσιμο του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Σήμερα Παρασκευή, στις 7 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πύλη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στην Κοζάνη, ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης για οριστική διακοπή λειτουργίας του.

Στη συγκέντρωση καλεί το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) που έχει προκηρύξει και 3ωρη στάση εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ (7 π.μ. - 10 π.μ.), απαιτώντας να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, αλλά και ρεύμα και τηλεθέρμανση φτηνά για τον λαό.

Απαιτεί ακόμα τη συνέχιση της λειτουργίας τους με περιβαλλοντική αναβάθμιση αλλά και να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, να καταργηθούν οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την Ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα για να έχει ο λαός πρόσβαση σε φτηνή Ενέργεια.

Επίσης, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, να παρθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων μπροστά στο κλείσιμο του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου στηρίζουν καλώντας στη συγκέντρωση τα Εργατικά Κέντρα Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας, εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία, μαζικοί φορείς της περιοχής, αλλά και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.