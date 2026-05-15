ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ»

Να παρθεί πίσω η άδικη απόλυση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

«Να παρθεί πίσω η απόλυση της συναδέλφου μας» απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων στη «Σελέκτ Σέρβις», που προχώρησε χτες σε νέα κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Υπενθυμίζεται πως η εργαζόμενη απολύθηκε λίγο μετά την επιστροφή της από αναρρωτική άδεια. Μάλιστα, παρά τις συστάσεις του γιατρού για αποφυγή μιας σειράς εργασιών με σκοπό να μην επιβαρύνεται η υγεία της, η εργοδοσία δεν λογάριασε τίποτα και την απέλυσε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ετσι, χτες δόθηκε αποφασιστική απάντηση, ενώ μεγάλο είναι και το κύμα αλληλεγγύης από Σωματεία του κλάδου που απαιτούν την άμεση ανάκληση της απόλυσης. Μέχρι τώρα, τη στήριξή τους στο Σωματείο και τους εργαζόμενους εκφράζουν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, η Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών, το Κλαδικό Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής, το Σωματείο εργαζομένων στο «Royal Olympic» και της «DHL Express».

Ομως η στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων ήρθε τόσο από τους ίδιους τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο, όσο και από τους επιβάτες. Είναι χαρακτηριστικό πως την ώρα που τα μέλη του Σωματείου μοίραζαν ανακοινώσεις στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, επιβάτες από άλλες χώρες ρωτούσαν πώς μπορούν και οι ίδιοι να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. «Σας έχουμε ξαναδεί σε κινητοποιήσεις, είστε μαχητικοί», έλεγαν άλλοι επιβάτες. «Μπράβο είμαστε μαζί σας», έλεγαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ενώ κάποιοι άλλοι τόνισαν πως είναι σημαντικό που υπάρχει Σωματείο στην εταιρεία και παλεύει για τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε όταν επιβάτης η οποία διάβασε την ανακοίνωση και ενημερώθηκε για τα αιτήματα της κινητοποίησης, δάκρυσε και ευχαρίστησε το Σωματείο, καθώς και η ίδια είχε αντιμετωπίσει στον δικό της χώρο εργασίας αντίστοιχη στάση από την εργοδοσία.

«Δεν ξέρουμε τίποτα»

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπεύθυνο Ασφαλείας του Αεροδρομίου και τους Γιώργο Στεφανάκη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του κλαδικού Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής και Μάνο Μυλωνά, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών και του Συλλόγου Εργαζομένων στη «Swissport Hellas». Αφού εξέθεσαν τα προβλήματα των εργαζομένων τόσο για τις απολύσεις που γίνονται από όλες τις εταιρείες, όσο και για τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, ο εκπρόσωπος της διοίκησης δήλωσε αναρμόδιος - κατά την προσφιλή τακτική - και παρέπεμψε το θέμα στη διεύθυνση που διαχειρίζεται τα καταστήματα του αεροδρομίου.

Προκλητική υπήρξε η παρουσία της αστυνομίας που ήταν εκεί για να «υποδεχτεί» την κινητοποίηση, κατ' εντολή της εργοδοσίας, η οποία και καταγγέλθηκε.

Ακόμα πιο εξοργιστική ήταν η στάση της εργοδοσίας της «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ», όπου καθ' όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης παρευρισκόταν εκεί ο προϊστάμενος, ο οποίος είχε δώσει και την εντολή της απόλυσης, και εν συνεχεία δήλωνε πλήρη ...άγνοια για τα αιτήματα του Σωματείου και των εργαζομένων.

Σάμος: Αθλιότητα με απόλυση μονογονέα παιδιού με αυτισμό

Αλλη μια άδικη και προκλητική απόλυση έγινε σε άλλο χώρο δουλειάς, και συγκεκριμένα στην Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου, με θύμα συμβασιούχο μονογονέα εργαζόμενη και μάλιστα με παιδί με αυτισμό. Η εργαζόμενη είχε προσληφθεί την 1η Απρίλη και το Εργατικό Κέντρο Σάμου καταγγέλλει ως «εσπευσμένη και ανάλγητη» την απόλυση, η οποία προέκυψε μετά από ανασύνταξη πινάκων του ΑΣΕΠ για καθαρά τυπικούς, γραφειοκρατικούς λόγους που αφορούν κοινωνικά κριτήρια και συγκεκριμένα της μονογονεϊκότητας και της αναπηρίας.

Κατά το Εργατικό Κέντρο, η υπηρεσία δεν εστίασε στην ουσιαστική απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία η εργαζόμενη αντικειμενικά πληροί και εμπρόθεσμα είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά της με την αίτηση στον ΑΣΕΠ. Αλλωστε έτσι έγινε η πρόσληψή της και εργάστηκε εδώ και 1,5 μήνα. «Η συνάδελφος εργάζεται στην ΕΦΑ Σάμου τα τελευταία 4 χρόνια μοριοδοτούμενη και στο παρελθόν με τα ίδια κοινωνικά κριτήρια και κάνοντας χρήση της άδειας του μονογονέα!

Απορίας άξιον είναι οι ταχύτατες και ανάλγητες διαδικασίες απόλυσης της συναδέλφου πριν μάλιστα βγει το πόρισμα της αίτησης θεραπείας της εργαζόμενης από τον ΑΣΕΠ. Μάλιστα, η υπηρεσία επέβαλε μονομερώς αναγκαστική άδεια, ενώ απείλησε εγγράφως την υπάλληλο με περικοπή αποδοχών και ενσήμων σε περίπτωση προσέλευσής της, μετά την ενημέρωση για απόλυση, για την πραγματική προσφορά των υπηρεσιών της».

Το γεγονός καταγγέλλει και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, αναδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πια μπουχτίσει «με την αγάπη και συμπάθεια για τα ΑμεΑ με τα show που στήνει κάθε βδομάδα η κυβέρνηση». Και καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες «να κόψουν τον λαιμό τους και να επανέλθει στη θέση της η εργαζόμενη».