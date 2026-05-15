ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Απαράδεκτοι οι αποκλεισμοί από το Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2026

Στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μάη μαζί με τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ

Καλεί τα μέλη του να δώσουν δυναμική απάντηση με συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα, δίνοντας συνέχεια στον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Πρόκειται για τους ρετσινάδες και δασεργάτες που μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021 εργάζονται στο ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, και για τους οποίους, όπως καταγγέλλει το Σωματείο τους, σε απάντησή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι ως ωφελούμενοι του προγράμματος «δεν δύνανται να συμμετέχουν» στο Πρόγραμμα Δασοπροστασίας 2026.

«Δεν θα ανεχτούμε την προσπάθεια απαξίωσης των ρητινεργατών. Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ αρνούνται να αξιοποιήσουν εκατοντάδες έμπειρους ρητινεργάτες στη δασοπροστασία», αναφέρει το Σωματείο, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη τη συγκεκριμένη στάση.

«Με λίγα λόγια, αρνούνται να αξιοποιήσουν ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά μέσα στο δάσος, γνωρίζουν δρόμους, μονοπάτια, ρεματιές, επικίνδυνες περιοχές και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη, στην επιτήρηση και στην πρώτη παρέμβαση», τονίζει χαρακτηριστικά το Σωματείο, επισημαίνοντας ότι την ίδια ώρα η κυβέρνηση «μιλάει για πρόληψη, ετοιμότητα, συντονισμό και άμεση απόκριση, για προετοιμασία στα δύσκολα, για ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων και για επιχειρησιακό σχεδιασμό».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες του προγράμματος όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν παρέμβει καθοριστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν στη βόρεια Εύβοια, συμβάλλοντας στην προστασία τόσο του δάσους που αναγεννιέται όσο και αυτού που κατάφερε να γλιτώσει από την καταστροφική πυρκαγιά.

Οπως μάλιστα αναφέρει το Σωματείο, την ίδια ώρα που απαξιώνονται και αποκλείονται από το πρόγραμμα δασοπυρόσβεσης οι έμπειροι ρετσινάδες και δασεργάτες «δίνονται εκατοντάδες εκατομμύρια για εργολαβίες και προγράμματα με φανταχτερά ονόματα (AntiNero), αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική δασοπροστασία με στελεχωμένα Δασαρχεία, επιστημονικό προσωπικό, δασεργάτες και ρητινεργάτες μέσα στα δάση».