ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ξενοδοχοϋπάλληλος πέθανε εν ώρα εργασίας στο «τουριστικό θαύμα»

Τη ζωή του έχασε την ώρα της δουλειάς 35χρονος Ξενοδοχοϋπαλλήλος σε ξενοδοχειακή μονάδα των Χανίων. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης, ο 34χρονος την ώρα που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Αποκόρωνα Χανίων, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε, με συναδέλφους του να σπεύδουν και να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Με την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν να συνοδεύεται όπως κάθε φορά από έντονη πίεση, εντατικοποίηση και άθλιες συνθήκες, το περιστατικό προκαλεί αγωνία και αγανάκτηση, αφού χωρίς να ελέγχονται όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες τέτοια συμβάντα «ξεπετιούνται» απλά σαν «παθολογικής αιτιολόγησης».

Μάλιστα, την ίδια στιγμή στη χώρα μας δεν καταγράφονται καν οι επαγγελματικές ασθένειες, επομένως δεν παίρνονται μέτρα πρόληψης για συγκεκριμένους χώρους, με τραγικά αποτελέσματα, αφού δεν μελετάται ο επαγγελματικός κίνδυνος και η εργοδοσία απολαμβάνει την «ασυλία» της.

Τη βαθιά της θλίψη για το συμβάν εκφράζει η «Ταξική Ενότητα Ξενοδοχοϋπαλλήλων», θυμίζοντας ότι την περσινή σεζόν είχαν πεθάνει στο μεροκάματο του «τουριστικού θαύματος» τρεις εργαζόμενοι μόνο στην Κρήτη! Αναδεικνύοντας ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί άμεση συνέπεια της ακραίας εντατικοποίησης που υπάρχει στον κλάδο, σημειώνει ότι πολλοί είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που εμφανίζουν συμπτώματα κατάρρευσης λόγω εντατικών ρυθμών, ενώ απανωτές είναι οι λιποθυμίες. Και, βέβαια, η «εικόνα» συμπληρώνεται από τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας και τη δραματική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας».

«Η οργή και η αγανάκτηση όλων των εργαζομένων θα πρέπει να μετατραπούν σε οργάνωση και διεκδίκηση. Με σύνθημα "μπροστά οι δικές μας ανάγκες" να οργανωθούμε σε κάθε ξενοδοχείο, να πάρουμε στα χέρια μας την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων μας! Να μετατρέψουμε το Σωματείο μας σε οργανωτή της πάλης και της διεκδίκησης κόντρα στα συμφέροντα του μεγάλου ξενοδοχειακού κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του! Να παλέψουμε για μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας σε κάθε ξενοδοχείο!», τονίζει η Ταξική «Ενότητα Ξενοδοχουπαλλήλων» Ν. Χανίων και απαιτεί άμεσα να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου, να δοθεί πλήρης αποζημίωση στην οικογένειά του, αλλά και επαρκή μέτρα προστασίας και στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πολλαπλά εγκαύματα σε εργαζόμενο μετά από έκρηξη σε φαρμακοβιομηχανία

Στο μεταξύ, ένα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» έγινε την Πέμπτη 7 Μάη στη φαρμακοβιομηχανία της «MEDICHROM». Συγκεκριμένα, εργαζόμενος από το μικροβιολογικό τμήμα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά έπειτα από έκρηξη φιάλης DURAN που του προκάλεσε πολλαπλά εγκαύματα, ουλές από θραύσματα, ακόμα και κόψιμο αρτηρίας.

Μάλιστα, η ανάγκη για άμεση νοσηλεία οδήγησε τον εργαζόμενο χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο δουλειάς, βάζοντας σε επιπλέον κίνδυνο την υγεία του. Το κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής καταγγέλλει ότι το τελευταίο διάστημα, «σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων έχουν γίνει και άλλα εργατικά "ατυχήματα" σε χώρους του εργοστασίου, τα οποία η εταιρεία δεν έχει αναγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας ως όφειλε».

Θυμίζει μάλιστα ότι επανειλημμένα έχει καταγγείλει ότι η εργοδοσία της «MEDICHROM» «δεν προστατεύει τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και δεν διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους μέσα στο εργοστάσιο», ενώ πρόσφατα οργανώθηκε απεργία στον όμιλο για μέτρα υγείας και ασφάλειας. «Οι ευθύνες της εργοδοσίας για τα απανωτά εργατικά "ατυχήματα" δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από το "ήταν η κακιά στιγμή" ή να το ρίξουν στη γνωστή λογική της "ατομικής ευθύνης"», ξεκαθαρίζει το Συνδικάτο.

Κι αυτό γιατί όπως σημειώνει δεν είναι «τυχαίο», ότι αυτά συμβαίνουν σε έναν χώρο εργασίας «που δεν υπάρχει σύστημα εκπαίδευσης για να διασφαλίζει τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο στην ασφαλή χρήση μηχανημάτων και να ενημερώνει για την επικινδυνότητα των ουσιών και των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις και τις παραγωγές. 2-3 μέρες εκπαίδευση θεωρούνται αρκετές στη "MEDICHROM" για να γυρνάς από πόστο σε πόστο μεταξύ παραγωγής - συσκευασίας, να ρυθμίζεις και να χειρίζεσαι τις μηχανές ή να κλιβανίζεις και να διεξάγεις δειγματοληψίες και μικροβιολογικούς ελέγχους».

«Δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα να περιμένουμε να έρθει η σειρά μας!», τονίζει το Συνδικάτο καλώντας σε συσπείρωση τους εργαζόμενους με διεκδικήσεις συγκεκριμένων μέτρων προστασίας.