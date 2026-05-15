Στην Κωνσταντινούπολη η 3η Διεθνής Συνάντηση Σωματείων Λιμενεργατών

Παίρνει τη σκυτάλη από την 1η Συνάντηση, που είχε γίνει στην Αθήνα, και την αμέσως επόμενη, τον περασμένο Σεπτέμβρη στη Γένοβα, όπου οι λιμενεργάτες πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα συντονισμού ενάντια στους πολέμους, στην κούρσα εξοπλισμών, στα μονοπώλια, στις κυβερνήσεις τους και στην ΕΕ. Βήμα που αποτυπώθηκε στην υπογραφή σχετικής διακήρυξης τον Οκτώβρη και στη Διεθνή Μέρα Δράσης με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο!», που ξεδιπλώθηκε με τις ιστορικές απεργιακές κινητοποιήσεις σε 7 χώρες και τουλάχιστον 20 λιμάνια στις 6 Φλεβάρη.

Με αυτήν την παρακαταθήκη, η 3η Διεθνής Συνάντηση πρόκειται να διεξαχθεί με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σωματείων λιμενεργατών της Μεσογείου και της Ευρώπης, με σκοπό να μετρηθούν νέα βήματα συντονισμού του αγώνα ώστε να αποτραπεί η χρήση των λιμανιών και των βασικών υποδομών για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων στις εμπόλεμες ζώνες, να σηκωθεί ασπίδα προστασίας απέναντι στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στη συνεχιζόμενη ακρίβεια που διαλύει τις ζωές και την καθημερινότητά τους, με μέτρα υγείας και ασφάλειας που να εξασφαλίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα, να μη μετατραπούν οι λιμενεργάτες σε γρανάζια των πολεμικών μηχανών για τα κέρδη των αφεντικών.