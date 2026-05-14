ΒASKET LEAGUE

Με φουλ τις μηχανές ο Ολυμπιακός

Δείχνοντας ιδιαίτερα «ζεστός» ενόψει Φάιναλ 4 της Euroleague, και κάνοντας επίδειξη ισχύος και καλής ψυχολογίας, ο Ολυμπιακός έκανε χθες το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 117-76 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά ενόψει του δεύτερου ματς, στη Ρόδο το Σάββατο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το 2-0 και να σφραγίσουν την πρόκριση.

Στην επιστροφή μετά από καιρό στις εγχώριες διοργανώσεις, αν και με απουσίες βασικών στελεχών για διάφορους λόγους (Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Φαλ) ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Ροδίτες. Μάλιστα οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ένα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα της σεζόν προηγήθηκαν 70-35, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο σε τυπική διαδικασία. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους και ο Λαρεντζάκης με 17, ενώ από τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Γκούντγουιν με 12.

Κόντρα «κιτρινόμαυρων» στη «Sunel Arena»

Το πρώτο ραντεβού τους στη «Sunel Arena» για τα προημιτελικά έχουν ΑΕΚ και Αρης σήμερα (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ), με έπαθλο την πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος. Η «Ενωση», στον απόηχο της απώλειας του τροπαίου του FIBA Champions League, θέλει να επανακάμψει ψυχολογικά και να κάνει το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά, ενώ οι Θεσσαλονικείς επιδιώκουν να βρεθούν στην τετράδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.