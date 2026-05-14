ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Συλλέκτης μεταλλίων» η ελληνική αποστολή

Ιδανικά εξελίσσεται για την ελληνική αποστολή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Ανδρών - Γυναικών που διεξάγεται στο Μόναχο, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει ήδη την κατάκτηση 5 μεταλλίων στις τρεις πρώτες μέρες της διοργάνωσης. Στην ελληνική συγκομιδή μέχρι στιγμής δεσπόζει το χρυσό μετάλλιο της Στέλλας Μαρεντάκη στην κατηγορία των 67 κ., η οποία στον τελικό νίκησε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον με 2-0 και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λίγο μετά την επιτυχία της Μαρεντάκη τη σκυτάλη των ελληνικών επιτυχιών βάθρου πήραν ο Κώστας Δημητρόπουλος, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 58 κ. νικώντας 2-1 τον Ούγγρο Σερίφ Γκέργκελι Σαλίμ στα προημιτελικά. Σε αντίστοιχες επιτυχίες έφτασαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα 53 κ., νικώντας 2-0 την Γερμανίδα Αντίμπα Ασίμι στα προημιτελικά, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα 80 κ., νικώντας 2-1 τον Ισλανδό Γκούντμουντουρ Σιγκούργιονσον. Χθες ήταν η σειρά του Βασίλη Θολιώτη να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των 87 κ., χάρη στη νίκη του με 2-0 επί του Ρουμάνου Λαουρένλιου Σνάτσοφ στα προημιτελικά.