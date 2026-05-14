ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2027

Διατηρεί ελπίδες πρόκρισης η Εθνική

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Χάντμπολ 2027 έκανε χθες η Εθνική ανδρών, με τη σπουδαία νίκη της με 29-27 επί της Ολλανδίας στο κλειστό της Χαλκίδας, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα μπαράζ της προκριματικής φάσης. Ετσι η Εθνική θα πάει στη ρεβάνς στην Ολλανδία την Κυριακή 17/5 με στόχο να υπερασπιστεί τη διαφορά των 2 γκολ, και να κάνει πραγματικότητα τον στόχο της επιστροφής στην τελική φάση του θεσμού μετά από 22 χρόνια.

Σε ένα συναρπαστικό και αμφίρροπο ματς η Εθνική στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην ισχυρή αντίπαλό της, κυριαρχώντας στο πρώτο ημίχρονο και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το 40' (12-9, 16-12). Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Ολλανδία ανέβασε ρυθμούς, κλείνοντας την άμυνά της, κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα και προσπέρασε με 24-20. Ωστόσο οι Ελληνες διεθνείς, δείχνοντας χαρακτήρα, με σπουδαία αντεπίθεση πρώτα ισοφάρισαν 26-26 και έπειτα έφτασαν στη νίκη στο φινάλε.