SUPER LEAGUE

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Eurokinissi

Προβάδισμα ενόψει του φινάλε των πλέι οφ 1-4 της Super League στην κόντρα για τη 2η θέση της βαθμολογίας, που δίνει συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, πήρε ο Ολυμπιακό μετά τη χθεσινή εμβόλιμη 5η και προτελευταία αγωνιστική της διαδικασίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε πολύτιμη νίκη επί του Παναθηναϊκού, με τον έτερο «μνηστήρα» ΠΑΟΚ να μένει ισόπαλος στην Τούμπα απέναντι στην ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και τα πάντα για το μόνο ανοιχτό ζήτημα στα πλέι οφ 1-4 θα ξεκαθαρίσουν στην 6η και τελευταία αγωνιστική.

Στο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού (Ροντινέι 45'+4), με τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν αντίδραση μετά το εντός έδρας στραβοπάτημα με τον ΠΑΟΚ και να κρατάνε την τύχη στα χέρια τους ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Σε ένα ανοιχτό ματς, με τις δύο ομάδες να έχουν αξιόλογες στιγμές, οι γηπεδούχοι είδαν να τους ακυρώνεται γκολ μέσω VAR, ωστόσο βρήκαν τη λύση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός απείλησε περισσότερο, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια.

Στην Τούμπα, στο ντέρμπι των «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 (Μύθου 88' - Γιόβιτς 75'), με τους «ασπρόμαυρους» να χάνουν έδαφος για τη 2η θέση και τους «κιτρινόμαυρους» να στέκονται όρθιοι σε ένα ακόμα φετινό ντέρμπι. Η «Ενωση» ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος, χάνοντας ευκαιρίες, ενώ ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τους φιλοξενούμενους όμως να ισορροπούν και να παίρνουν το προβάδισμα. Στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο οι γηπεδούχοι πίεσαν και τελικά ο Μύθου ήταν αυτός που απέτρεψε τα χειρότερα για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ανατροπή στις καθυστερήσεις ο Λεβαδειακός

Συναρπαστικά ματς έγιναν για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8, παρότι η διαδικασία εδώ και καιρό είναι χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Ξεχώρισε η εντός έδρας νίκη του Λεβαδειακού με 3-2 επί του ΟΦΗ (Οζντέγκοβιτς 90'+2, Νίκας 90'+4, Πεντρόσο 90'+10 - Ανδρούτσος 10', Σαλσέδο 37'), με τους Βοιωτούς να κάνουν ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις και να διατηρούν τα ηνία για την 5η θέση. Στο άλλο ματς ο Αρης έφυγε με «διπλό» από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, 2-1 επί του Βόλου (Ονγκλα 21', Τριανταφύλλου 55' αυτογκόλ - Λάμπρου 54').

Οι βαθμολογίες

Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 75, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 53.

Πλέι οφ 5-8: Λεβαδειακός 31, Αρης 28, ΟΦΗ 20, Βόλος 17.