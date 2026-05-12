Ενα θερμό χειροκρότημα!

RIZOSPASTIS

Στο ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» έκανε πρεμιέρα χτες το βράδυ η σκηνική ανάγνωση «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Αγγελου Μπούρα και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Στην παράσταση έδωσε το «παρών» πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και Τμημάτων της ΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος συνεχάρη θερμά τους συντελεστές.

Τους θεατές καλωσόρισε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννα Κάλμπαρη η οποία σημείωσε ότι αυτό το φως, την αγάπη, το ήθος και την καλοσύνη που διέκρινε την Ελλη Αλεξίου και σπανίζει στις μέρες μας αξίζει, «να το κουβεντιάζουμε και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές».

Με λόγια από καρδιάς καλωσόρισε τους θεατές η δημοσιογράφος και συγγραφέας Εύα Νικολαΐδου που ευτύχησε να γνωρίσει και να ζήσει από κοντά την Ελλη Αλεξίου και να καταγράψει όλες αυτές τις μνήμες, τις αφηγήσεις, τα πολύτιμα στοιχεία από τη συναρπαστική διαδρομή στο βιβλίο της «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».

Αφού αποχαιρέτισε από σκηνής τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γκιώνη, μίλησε για την αγωνίστρια, τη δασκάλα, την πεζογράφο Ελλη Αλεξίου. Οπως είπε μέσα από τις λέξεις και τη λαχτάρα της να βοηθήσει να ανοίξουν τα μάτια των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, άνοιξε δρόμους. Στάθηκε και στο θέατρο Τέχνης που φιλοξενεί την παράσταση δηλώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «συναντιούνται δύο δάσκαλοι, ο Κάρολος Κουν του θεάτρου και η Ελλη Αλεξίου της εκπαίδευσης». Η Ε. Νικολαΐδου μίλησε για όλους όσοι την τίμησαν με την παρουσία τους, όπως την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Μ. Αντωνιάδου, την σπουδαία ηθοποιό Ρ. Πιττακή, την Μ. Σιδηροπούλου, εγγονή του Ραδάμανθυ Αλεξίου, αδερφού της Ελλης. Ξεχωριστά αναφέρθηκε στον Δημήτρη Κουτσούμπα θυμίζοντας ότι και ο ίδιος είχε την τύχη να γνωρίσει ως φοιτητής την Ελλη Αλεξίου, ενώ δήλωσε ότι τα αρχεία και τις κασέτες από τη συνομιλία που είχε μαζί με την Αλεξίου τα έχει προσφέρει στο Κόμμα.





Η παράσταση «φωτίζει» τη ζωή, το έργο και το αποτύπωμα της αξέχαστης «δασκάλας του λαού», της αγαπημένης μας συντρόφισσας Ελλης Αλεξίου. Πράγματι, οι θεατές γίνονται κοινωνοί της ζωής, της σκέψης και των βιωμάτων της. Η πορεία της στην εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε σαράντα χρόνια με αγάπη, ευαισθησία και συνέπεια τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην πολιτική προσφυγιά, η οικογένειά της, τα παιδικά της χρόνια, οι απόψεις της για το παιδί, τη φιλία, τον έρωτα, η συμμετοχή της στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες είναι όλα παρόντα!

Η παράσταση ανεβαίνει σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στις 8 μ.μ.

