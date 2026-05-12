Τρίτη 12 Μάη 2026
Τελευταία παράσταση

Τελευταία παράσταση στο θέατρο «Ανεσις» για την παράσταση «Η επιταγή» της Φωτεινής Νταφοπούλου.

Το έργο, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου, φωτίζει τη συγκλονιστική προσωπική ιστορία της Εύας, μιας γυναίκας που βρέθηκε αντιμέτωπη με τη βαρβαρότητα του πολέμου και τις σκληρές δοκιμασίες της καταναγκαστικής εργασίας σε στρατόπεδο εργασίας της Βιέννης.

Στη σκηνή συναντώνται δύο ηλικίες της ίδιας γυναίκας: Η νεαρή Εύα, που βιώνει την αγριότητα της εποχής και τη βίαιη ενηλικίωσή της μέσα στον πόλεμο, και η ηλικιωμένη Εύα, που χρόνια αργότερα καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το παρελθόν της όταν ένα έγγραφο από τη Βιέννη επαναφέρει μνήμες που νόμιζε πως είχαν σβήσει.

Ερμηνεύουν: Μάρω Χαραλαμπίδου, Χρύσα Ρώμα. Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Πλατύραχος.

    

