Ενδιαφέρουσες εικαστικές εκθέσεις

Η έκθεση φιλοδοξεί «να προσεγγίσει τις εσωτερικές του αναζητήσεις, τον μόχθο των ανθρώπων του λιμανιού, τις θαλασσινές εικόνες, τις μορφές μιας ολόκληρης εποχής που συνδέθηκαν με το εμβληματικό και εκλεκτικό πέρασμά του από τον κινηματογράφο και να αναδείξει το πολυδιάστατο εύρος της δημιουργίας του», όπως σημειώνει η ιστορικός τέχνης Ευγενία Υφαντή.

Ο Μ. Νικολινάκος γεννήθηκε το 1920 στα Χανιά από γονείς Μανιάτες. Στα μέσα της δεκαετίας του '30 εγκαθίσταται με την οικογένειά του στα Μανιάτικα, ο Πειραιάς γίνεται η νέα του πατρίδα. Στα χρόνια της Κατοχής παίρνει μέρος στην Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ. Στις 17 Αυγούστου 1944, ο Μ. Νικολινάκος διασώζεται από το Μπλόκο της Κοκκινιάς παραμένοντας κρυμμένος σε πηγάδι για 11 ώρες. Αμέσως μετά, φιλοτεχνεί το ιστορικό έργο «Δεν ξεχνάμε!» και σχεδιάζει το πρώτο Ηρώο της πλατείας Οσίας Ξένης.

Μετά τον πόλεμο ξεκίνησε τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ φοιτώντας στο εργαστήριο του Κωνσταντίνου Παρθένη, που τον επηρεάζεται βαθιά. Συμμετέχει σε εκθέσεις, ενώ αναλαμβάνει και τη σκηνογραφία σε κινηματογραφικές ταινίες. Χωρίς να εγκαταλείπει τη ζωγραφική φοιτά και στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, δίπλα στον Δ. Ροντήρη. Πέθανε το 1994.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 10.00 - 14.00, Τρίτη, Παρασκευή: 10.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00, Σάββατο και Κυριακή: 11.00 - 15.00.

Ο χώρος τέχνης Arte Visione - Nicos Chiotinis (Πηλίου 5, πλ. Κολιάτσου) φιλοξενεί την ατομική έκθεση «Συνδαιτυμόνες» του εικαστικού Νικόλα Χριστοφοράκη.

Η Χρυσάνθη-Αρτεμις Χριστοφοράκη, φοιτήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Τραπέζι. Πόλος σωμάτων, λόγου, σχέσεων. Μία επιφάνεια μνήμης, αισθητήριας εμπειρίας και αναταραχής. Σε μια κουλτούρα όπου το τραπέζι συνυφαίνεται με την οικογένεια ως τόπος χαράς και ασφάλειας, αναδύεται μια λιγότερο ορατή πραγματικότητα, που συγκαλύπτεται πίσω από μια συμφωνία σιωπής, στην αγκαλιά της οποίας εκτρέφεται η βία. Οι τελετουργίες της καθημερινότητας μετατρέπονται σε εμπόλεμες ζώνες. Η κοινή σίτιση, η ανταλλαγή βλέμματος, η οικεία χειρονομία παύουν να είναι ουδέτερες. Το τραπέζι μεταμορφώνεται σε θεατρική σκηνή...».

Την έκθεση συνοδεύει το πρωτότυπο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής με τίτλο «Invitation», του συνθέτη Αποστόλη Αρμάγου, δημιουργημένο ειδικά για να αναδείξει και να διαλεχθεί με τα εικαστικά έργα.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Νίκου Χιωτίνη.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 16.00-20.00, Τετάρτη, Σάββατο 11.00-15.00.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μάη.

Το Σάββατο 16 Μαΐου, εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής της Μάρθας Κορίτσογλου στη Galerie «f», στην Καρδίτσα.

Παρουσιάζονται 40 έργα της εικαστικού, με ακρυλικά σε καμβά, ακουαρέλες, παστέλ και κάρβουνα, που δημιουργήθηκαν κυρίως την τελευταία δεκαετία. Η ίδια λέει γι' αυτή την τελευταία της δουλειά μεταξύ άλλων:

«Η ενότητα των έργων που αποτελεί την έκθεση, προέκυψε μετά από μία δύσκολη προσωπική περίοδο και υπό το βάρος της δυστοπικής πραγματικότητας που βιώνουμε από την κοινωνική αδικία, τον πόλεμο, την καταστροφή...

Αναζητώντας το φως και την ελπίδα, ανασύρω μνήμες από τόπους που ένιωσα σαν καταφύγιο, από βλέμματα που με συγκίνησαν, από τις αντιθέσεις της φύσης.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμπυκνώσει κανείς όλες τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες με τον χρωστήρα, να τα αιχμαλωτίσει στον καμβά ή στο χαρτί...

Αλλά η τέχνη είναι ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης κι από μόνη της σε οδηγεί σε μονοπάτια που σε καλούν να τα περπατήσεις. Ετσι επιχείρησα να δημιουργήσω εικόνες, ανακαλώντας μνήμες, στιγμές που θα μπορούσα να αναβιώσω...».

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Ιούνη.