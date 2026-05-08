«Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» στο Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης «Καρόλου Κουν», στις 11, 12 και 13 Μαΐου, μήνα των γενεθλίων της πεζογράφου, αγωνίστριας και παιδαγωγού Ελλης Αλεξίου, φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμά της, μέσα από τη σκηνική ανάγνωση «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Αγγελου Μπούρα και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου. Ενα αναλόγιο - φόρος μνήμης, που ακολουθεί τη διαδρομή μιας γυναίκας που υπερασπίστηκε με όλες τις δυνάμεις της τον άνθρωπο, τη γνώση, τη δικαιοσύνη και την παιδεία.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Εύα Νικολαΐδου γνώρισε την Ελλη Αλεξίου, συνομίλησε μαζί της, την έζησε από κοντά και κατέγραψε στο βιβλίο της «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» μνήμες, αφηγήσεις και πολύτιμα στοιχεία από τη συναρπαστική διαδρομή της.

Στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Αγγελος Μπούρας σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η συνάντησή μου με την Ελλη Αλεξίου υπήρξε βαθιά συγκινητική. Οχι ως επαφή με μια ιστορική μορφή, αλλά ως συνάντηση με έναν άνθρωπο που έζησε και πάλεψε με συνέπεια, πίστη και χαρά για τη ζωή.

Μέσα από τον λόγο της αναδύεται μια ακλόνητη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και, κυρίως, στο παιδί. Το παιδί ως οντότητα, ως ύπαρξη που αξίζει σεβασμό, κατανόηση και αγάπη - όχι φόβο και καταπίεση. Αυτή η στάση διατρέχει όλο το έργο και τη ζωή της και γίνεται για μας μια αφορμή να αφηγηθούμε την ιστορία της.

Αυτό που κρατώ περισσότερο είναι η αντοχή της. Η επιμονή της να στέκεται όρθια μέσα στις δυσκολίες, να επιλέγει την αγάπη απέναντι στη σκληρότητα, τον διάλογο απέναντι στην επιβολή. Και κάπου εκεί, μια φράση σχεδόν συγγενική μας, "και αυτό θα περάσει". Οχι ως παρηγοριά, αλλά ως βαθιά γνώση της ζωής.

Η παράσταση αυτή είναι μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τον παλμό αυτής της σκέψης και αυτής της στάσης. Να φέρουμε στο σήμερα μια φωνή που επιμένει να μας αφορά».