«Τα χρόνια της θύελλας (1940 - 1950) με τον φακό του Μάνου Ζαχαρία»

Η εκδήλωση, που έχει τίτλο «Τα χρόνια της θύελλας (1940 - 1950) με τον φακό του Μάνου Ζαχαρία», θα πραγματοποιηθεί τηνστις 7.30 μ.μ., στην

Στην εκδήλωση θα προβληθούν οι ταινίες «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας», σε παραγωγή του ΔΣΕ (1948) και «Γωνία Αρμπάτ και Μπουμπουλίνας», σε παραγωγή «Mosfilm» (1972).

Ο Μάνος Ζαχαρίας γεννήθηκε στην Αθήνα. Στα χρόνια της Κατοχής οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ. Υπήρξε επικεφαλής του φοιτητικού λόχου «Λόρδος Βύρων» και συμμετείχε στην τελευταία μάχη στα Εξάρχεια. Το 1945, χάρη στην υποτροφία Μερλιέ, επιβιβάστηκε στο πλοίο «Ματαρόα» και βρέθηκε στη Γαλλία για να σπουδάσει θέατρο. Ο Ζαχαρίας όμως ήταν αποφασισμένος να γίνει κινηματογραφιστής και γράφτηκε στην IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinematographiques), ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης στη Σορβόνη. Το 1948 με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ενώ ήδη κορυφώνεται ο εμφύλιος πόλεμος, επιστρέφει στην Ελλάδα όπου οργανώνει μαζί με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου και τον Απόστολο Μουσούρη το κινηματογραφικό συνεργείο του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά την ήττα, ο Ζαχαρίας βρέθηκε στην Τασκένδη, όπου σπούδασε στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου. Το όνειρό του όμως παραμένει ο κινηματογράφος. Παίρνει μέρος σε έναν πανσοβιετικό διαγωνισμό για σπουδές κινηματογράφου, προκρίνεται - ως ο μοναδικός μη Σοβιετικός πολίτης - και καταλήγει στη Μόσχα και τη «Μοσφίλμ». Καθηγητές του ήταν ορισμένοι από τους κορυφαίους του σοβιετικού κινηματογράφου, όπως ο Μιχαήλ Ρομ, ο Αλεξάντερ Ντοβζένκο και ο Σεργκέι Γιουτκέβιτς.