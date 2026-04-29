ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να αποσυρθεί η διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων

Να αποσυρθεί άμεσα η διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση βασικών υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων και να αναβαθμιστούν όλες οι υποδομές, ζητά το ΚΚΕ με Ερώτησή του στη Βουλή.

Οι βουλευτές Σεμίνα Διγενή, Γιάννης Δελής, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αφροδίτη Κτενά, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης, που υπογράφουν την Ερώτηση, τονίζουν τα εξής:

«Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού (14/4/2026) προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (17/4/2026) για την εκμίσθωση βασικών υπηρεσιών των αρχαιολογικών χώρων - συγκεκριμένα των χώρων υγιεινής (τουαλέτες) και των χώρων φύλαξης (ιματιοθήκες - lockers) - σε ιδιωτική εταιρεία, στους εμβληματικούς χώρους της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, η πρόσβαση στις τουαλέτες θα επιβαρύνει τους επισκέπτες με 1 ευρώ, ενώ η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων θα κοστίζει 2 ευρώ ανά άτομο.

Πρόκειται για μια προκλητική εμπορευματοποίηση στοιχειωδών αναγκών, που μετατρέπει ακόμη και βασικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού σε πεδίο κερδοφορίας. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί συνέχεια της συνολικότερης αντιλαϊκής πολιτικής του ΥΠΠΟ και του ΟΔΑΠ, που αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά με όρους "κόστους - οφέλους". Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, η ανάθεση της διαχείρισης και του ελέγχου τους σε ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΟΔΑΠ.

Ιδιαίτερα προκλητικό είναι το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται έργα στους αρχαιολογικούς χώρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βασικές υποδομές παραμένουν ανενεργές ή ανεπαρκείς. Ενδεικτικά, στον χώρο της Ακρόπολης οι τουαλέτες στο παλαιό Μουσείο παραμένουν κλειστές εδώ και τρία χρόνια, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία σε επισκέπτες και εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά έργα έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες, οι υποδομές δεν έχουν αποδοθεί στο κοινό, γιατί έπρεπε πρώτα να εκχωρηθούν στους ιδιώτες!

Την ίδια στιγμή, δεν διασφαλίζονται ούτε καν οι αναγκαίες υποδομές υγιεινής για το προσωπικό που εργάζεται στους αρχαιολογικούς χώρους, είτε στη φύλαξη είτε στην αποκατάσταση και διαχείριση των μνημείων.

Παράλληλα η υποστελέχωση παραμένει έντονη, με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικών ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εντατικοποίηση της εργασίας και περαιτέρω την επιβάρυνση των επισκεπτών. Οι επιλογές αυτές της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΥΠΠΟ καθιστούν απαγορευτική την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών στην πολιτιστική κληρονομιά».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την υπουργό «τι μέτρα θα πάρει ώστε:

- Να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη διακήρυξη.

- Να υπάρξει πλήρης λειτουργία και αναβάθμιση όλων των υποδομών στους αρχαιολογικούς χώρους, και να εξασφαλιστούν επαρκείς και δωρεάν υπηρεσίες για το κοινό και τους εργαζόμενους.

- Να ενισχυθούν οι αρχαιολογικοί χώροι με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, καθώς και να μετατραπούν οι συμβάσεις των εργαζομένων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου».