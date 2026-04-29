Τετάρτη 29 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ - ΥΠΟΓΕΙΟ
Οι «εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» στη σκηνή

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στις 11, 12 και 13 Μαΐου, μήνα των γενεθλίων της πεζογράφου, αγωνίστριας και παιδαγωγού Ελλης Αλεξίου, φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμά της, μέσα από τη σκηνική ανάγνωση «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Αγγελου Μπούρα και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου. Ενα αναλόγιο - φόρος μνήμης, που ακολουθεί τη διαδρομή μιας γυναίκας που υπερασπίστηκε με όλες τις δυνάμεις της τον άνθρωπο, τη γνώση, τη δικαιοσύνη και την παιδεία.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Εύα Νικολαΐδου γνώρισε την Ελλη Αλεξίου, συνομίλησε μαζί της, την έζησε από κοντά και κατέγραψε στο βιβλίο της «Εκμυστηρεύσεις της Ελλης Αλεξίου» μνήμες, αφηγήσεις και πολύτιμα στοιχεία από τη συναρπαστική διαδρομή της.

    

