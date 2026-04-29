ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΠΟ

Ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν θα περάσουν

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς, καλώντας παράλληλα και σε κινητοποίηση στην οδό Σουλτάνη 6, όπου θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον συνδικαλιστή, μόνιμο αρχαιολόγο, Σταύρο Μπάζα, ο οποίος παραπέμπεται σήμερα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ εκκρεμεί και ποινικό δικαστήριο εις βάρος του, επειδή εκφράστηκε δημόσια μαζί με άλλους εργαζόμενους, βγάζοντας ανακοίνωση ενάντια στην επίσκεψη ΝΑΤΟικών στρατιωτικών στο Αρχαιολογικό Μουσείου Αλεξανδρούπολης.

«Ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν θα περάσουν», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι το μόνο που έκανε ο Στ. Μπάζας είναι «ό,τι επιβάλλει η συνείδηση κάθε συνδικαλιστή που σέβεται την κοινωνία, τον εργατικό κόσμο και τον εαυτό του. Μαζί με τους συναδέλφους του, κατήγγειλαν και εντέλει απέτρεψαν την επίσκεψη της ΝΑΤΟικής ΧΙΙ Μεραρχίας ΠΖ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, όπου και υπηρετούν, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι οι μακελάρηδες των λαών! Αυτό είναι το έγκλημά τους, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΠΟ. Αφού πρώτα διέταξαν ΕΔΕ εις βάρος των εργαζομένων του Μουσείου Αλεξανδρούπολης, διώκουν τώρα τον συνάδελφό μας, όχι μόνο ως "υποκινητή" της συλλογικής ανακοίνωσης που κυκλοφόρησε, αλλά και για τις ίδιες τις απόψεις που διατυπώθηκαν σε αυτή, δηλαδή για την εναντίωση στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΝΑΤΟ στο Μουσείο και για την παράλληλη ανάδειξη των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΙΔΟΧ συνάδελφοί μας εκεί. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η έκφραση γνώμης ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και υπέρ του κοινωνικού ρόλου του Μουσείου Αλεξανδρούπολης μετατρέπεται σε πειθαρχικό αδίκημα!».

Συμπληρώνει ακόμα ότι «αυτό που ενόχλησε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ είναι ότι η πρωτοβουλία των συναδέλφων τσαλάκωσε την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπλύνει τους μακελάρηδες του ΝΑΤΟ και να τους λανσάρει ως πολιτιστικά ευαίσθητους... Γι' αυτό διώκουν τον συνάδελφό μας. Την ίδια στιγμή που οι ΝΑΤΟικές θηριωδίες οδηγούν χιλιάδες άμαχου πληθυσμού στον θάνατο και αναρίθμητα μνημεία και μουσεία στην καταστροφή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμιά παρανομία, αλλά το ΥΠΠΟ επιλέγει να παίζει το πολεμοχαρές παιχνίδι της κυβέρνησης και των ιμπεριαλιστών, που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, να τους κάνουν να σκύψουν το κεφάλι, να μη διεκδικούν, "να συνηθίσουν στην κουλτούρα των φέρετρων" και την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο».

Καλέσματα στην κινητοποίηση έχουν βγάλει και άλλοι φορείς και σωματεία, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων.