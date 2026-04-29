Προσφορά στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής...

Ο χαράκτης Βασίλης Βλάχος προσέφερε στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής μια ξυλογραφία που απεικονίζει την πορεία των 200 κομμουνιστών προς τον θάνατο.

Οπως σημειώνει: «Τα ντοκουμέντα που βρέθηκαν επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο έχει χιλιοτραγουδηθεί και έχει υμνηθεί από την πένα ποιητών, ζωγράφων και κάθε καλλιτέχνη. Από τη μία, οι άνθρωποι που νικάνε τον θάνατο και περνάνε στην Ιστορία αλύγιστοι και, από την άλλη, οι χιτλεροφασίστες, που και σήμερα συνεχίζουν να φοβούνται τους ήρωες, ακόμα και ογδόντα χρόνια μετά, όπως αποδεικνύουν και ορισμένες δειλές και αμήχανες αντιδράσεις μετά την εύρεση των ντοκουμέντων (π.χ βανδαλισμός του μνημείου στην Καισαριανή και στην τοιχογραφία της ΑΣΚΤ), και ειδικά αυτών που με θράσος ταυτίζουν τους κομμουνιστές με τους φασίστες, βλέποντας αυτήν την ανιστόρητη θεωρία να γίνεται θρύψαλα. Πάντα σε έναν κόσμο που φλέγεται, η Τέχνη είχε, έχει και συνεχίζει να έχει φωνή, παίρνει θέση, καθοδηγεί και βάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται. Με αυτό το σκεπτικό δημιούργησα τη συγκεκριμένη ξυλογραφία και θεωρώ, ως ελάχιστο φόρο τιμής, ότι η θέση της είναι να τοποθετηθεί στην αίθουσα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί αυτά τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης».