ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΙ Α1

Στραβό ξεκίνημα

Με το «καλημέρα» τινάχτηκε στον αέρα η σειρά των τελικών της Α1 μπάσκετ γυναικών, με την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό στο κλειστό του Βύρωνα να μην τελειώνει ποτέ και να διακόπτεται οριστικά στο ημίχρονο. Αιτία γι' αυτό αποτέλεσε η αποχώρηση του Παναθηναϊκού καταγγέλλοντας την απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο 30 φιλάθλων της ομάδας, που είχαν αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια, αφού υπήρχε απαγόρευση μαζικής προσέλευσης αντιπάλων οπαδών. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα κατέθεσε και ένσταση, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Οι διαιτητές του αγώνα έδωσαν προθεσμία περίπου 20 λεπτά στις «πράσινες» προκειμένου να προσέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο, κάτι που δεν έγινε, και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου επήλθε οριστική διακοπή. Τώρα η τύχη τόσο του συγκεκριμένου αγώνα όσο και της σειράς των τελικών γενικότερα θα κριθεί από τα πειθαρχικά όργανα.

Για την Ιστορία, να αναφερθεί ότι στο ημίχρονο ο Αθηναϊκός προηγούνταν με σκορ 44-36.

Τα όσα συνέβησαν στο κλειστό του Βύρωνα ακολούθησαν ανακοινώσεις εκατέρωθεν, με τον Παναθηναϊκό να δηλώνει ότι «ο σύλλογος και ο κόσμος του θεωρούνται αδιαχώριστες έννοιες» και ότι «σε κάθε εχθρική αντιμετώπιση της εξέδρας, η αντίδραση θα είναι πάντα δυναμική και αδιαπραγμάτευτη». Από την πλευρά του ο Αθηναϊκός χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη» την αποχώρηση του Παναθηναϊκού και αναφέρει ότι στις εξέδρες υπήρχε μεμονωμένη παρουσία φιλάθλων των «πρασίνων» κατά το πρώτο μέρος, συμπληρώνοντας πως όσοι επέμεναν να εισέλθουν στο δεύτερο ημίχρονο ήταν «οργανωμένοι οπαδοί», κάτι που όπως σημειώνει η ομάδα του Βύρωνα ήταν αντίθετο στις αποφάσεις του υπουργείου και της αστυνομίας για τον συγκεκριμένο αγώνα.