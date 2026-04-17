WATERPOLO LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Φινάλε β' γύρου με ντέρμπι «αιωνίων»

Το ντέρμπι κορυφής μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τον 1ο όμιλο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώνεται η β' φάση της Waterpolo League ανδρών. Στο Σεράφειο Κολυμβητήριο οι «αιώνιοι αντίπαλοι» δίνουν ένα ακόμα ραντεβού για φέτος, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει «κλειδώσει» τη 2η θέση και ψάχνει τη νίκη για ψυχολογικούς λόγους ενόψει της συνέχειας.

Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος και οι κόντρες σε Χανιά και Χίο, που θα κρίνουν την πρώτη τριάδα στον 2ο όμιλο, όπου έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά ο Υδραϊκός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σήμερα Παρασκευή: Χανιά - Γλυφάδα (12.00).

Αύριο Σάββατο: ΝΟ Πατρών - ΟΦΘ (15.00), Εθνικός - ΝΟ Πατρών (16.00), Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (16.30), Χίος - Υδραϊκός (17.00), Παλαιό Φάληρο - Απόλλων Σμύρνης (18.00), Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 19/4: Βουλιαγμένη - Περιστέρι (16.00).