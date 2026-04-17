ΑΥΣΤΡΙΑ

Σκοτώθηκε ο Αλεξ Μάνινγκερ

Στο πένθος έχει βυθιστεί το αυστριακό ποδόσφαιρο από την είδηση ότι ο 48χρονος πρώην διεθνής τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τρένο σε τοπικό σιδηρόδρομο του Ζάλτσμπουργκ, χωρίς μέχρι αργά χθες το απόγευμα να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση.

Ο Μάνινγκερ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που ανέδειξε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας κάνει καριέρα σε σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Αρεναλ, με την οποία κατέκτησε 1 πρωτάθλημα Αγγλίας, 1 Κύπελλο και 2 Σούπερ Καπ, η Γιουβέντους, με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ιταλίας, αλλά και οι Φιορεντίνα, Μπολόνια και Τορίνο, ενώ στη λήξη της καριέρας του πέρασε και από τη Λίβερπουλ, χωρίς όμως να αγωνιστεί με τους «κόκκινους».