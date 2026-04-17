Eκλεισε η τετράδα των ημιτελικών

Η Μπάγερν Μονάχου και η Αρσεναλ είναι οι δύο ομάδες που έκλεισαν την τετράδα των ημιτελικών στο Champions League, μετά το δεύτερο σκέλος των αγώνων ρεβάνς, που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης.

Στο Μόναχο, σε ένα από τα καλύτερα φετινά ματς, η Μπάγερν «τα χρειάστηκε» αλλά νίκησε 4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης (Πάβλοβιτς 6', Κέιν 38', Ντίαζ 89', Ολίσε 90'+4 - Γκιουλέρ 1', 29', Μπαπέ 42') και πήρε την πρόκριση, καθώς είχε επικρατήσει και στην Ισπανία, με 2-1.

Στο Λονδίνο η Αρσεναλ «έπαιξε με τη φωτιά» απέναντι στη Σπόρτιγκ Λισαβόνας, με την οποία έφερε ισοπαλία 0-0 και προκρίθηκε χάρη στη νίκη της στην Πορτογαλία με 1-0.

Στα ζευγάρια των ημιτελικών θα κοντραριστούν διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό στη Βουδαπέστη η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν, και η Αρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν το διήμερο 27 - 28 Απρίλη και οι επαναληπτικοί στις 5 - 6 Μάη.