ΕUROLEAGUE

Τελευταίο «χαρτί» για την εξάδα

Το τελευταίο του «χαρτί» για απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague παίζει απόψε ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος την Εφές στο ΟΑΚΑ (21.15 - Novasports Prime) στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Οι «πράσινοι» είναι 8οι με 21-16 και τα σενάρια για την τελική τους θέση είναι ανοιχτά: Είτε θα καταφέρουν να πλασαριστούν στην πρώτη εξάδα, εξασφαλίζοντας θέση στα προημιτελικά, είτε θα μπλέξουν στην «περιπέτεια» των πλέι ιν (θέσεις 7-10) και εκεί θα διεκδικήσουν μια θέση στην οκτάδα. Σε όλες τις περιπτώσεις η τύχη του Παναθηναϊκού δεν εξαρτάται από τον ίδιο, αφού πέρα από δική του νίκη απόψε χρειάζεται και ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων για το ιδανικό σενάριο της εισόδου στην εξάδα. Σε περίπτωση ήττας από την Εφές τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα για τους «πράσινους», που θα κινδυνεύσουν να βρεθούν ακόμα και στην 9η θέση.

Γι' αυτόν τον λόγο, και ανεξαρτήτως σεναρίων, πρώτο μέλημα για τον Παναθηναϊκό είναι η νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα, για το «μη χείρον βέλτιστον» ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Για την απαίτηση που υπάρχει να ολοκληρώσει επιτυχημένα την αποστολή της η ομάδα μίλησε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει του αποψινού ματς. Ζήτησε μέγιστη προσοχή από τους παίκτες του, καθώς η Εφές είναι μεν αδιάφορη βαθμολογικά (19η με 12-25) αλλά - όπως εκτιμά ο κόουτς των «πρασίνων» θέλει να κλείσει τη σεζόν με μια σπουδαία νίκη.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ναν για τον Παναθηναϊκό απόψε, καθώς στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις.

Τα άλλα ματς της βραδιάς: Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί (20.00 - Novasports Start), Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ (20.30 - Novasports 5), Ντουμπάι - Βαλένθια (21.00 - Novasports Extra 3), Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου (21.30 - Novasports 4).