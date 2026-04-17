«Εφυγε» ο Γιώργος Γονιός

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γονιός, μία από τις πιο σημαντικές μορφές στην Ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 22/11/1946, ο Γιώργος Γονιός αρχικά αγωνίστηκε στον Αγιο Ιερόθεο πριν πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όπου έπαιξε για 11 σεζόν, από το 1968 έως το 1979, καταγράφοντας μία από τις μακροβιότερες παρουσίες στην Ιστορία του συλλόγου. Ξεκίνησε ως επιθετικός αλλά στη συνέχεια μετακινήθηκε στα μετόπισθεν, όπου και καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της άμυνας του Παναθηναϊκού, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Με το «Τριφύλλι» κατέγραψε 310 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων και 2 Κυπέλλων Ελλάδας, καθώς και 1 Βαλκανικό Κύπελλο, ενώ υπήρξε μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ το 1971.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό συνέχισε στον ΑΟ Βουλιαγμένης, παίζοντας μέχρι τα 42 του και κατακτώντας το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών (1985), καθώς και ένα Κύπελλο Ερασιτεχνών (1988).