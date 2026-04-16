Εκλεισε θέση στην τελική φάση μετά τη νίκη επί της Μπανταλόνα
Στον ημιτελικό του Φάιναλ 4 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Μάλαγα. Να σημειωθεί ότι η «Ενωση» προκρίθηκε στο Φάιναλ 4 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα πάρει μέρος σε τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας, καθώς και οι τρεις προηγούμενες συμμετοχές της ήταν στην Αθήνα (2018, 2020, 2025).
Το χθεσινό ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, ανοιχτό ως προς την έκβασή του μέχρι το φινάλε. Απέναντι στους ισχυρούς αντιπάλους τους οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξαν χαρακτήρα, συγκέντρωση και σωστές επιλογές στο τελευταίο κρίσιμο πεντάλεπτο, καταφέρνοντας να φτάσουν στην επιτυχία. Μέχρι τότε, και παρά το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου είχαν τον έλεγχο (20-18), η Μάλαγα με μαέστρο τον γερόλυκο Ρίκι Ρούμπιο έβγαλε αντίδραση και πήρε το προβάδισμα (34-40 ημίχρονο, 50-55 στο 30'), με την ΑΕΚ να έχει πολλά λάθη και αστοχία στις βολές το ίδιο διάστημα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αρχικά η βελτίωση της άμυνας της «Ενωσης» και στη συνέχεια οι καλύτερες επιλογές στην επίθεση, που οδήγησαν σε καθοριστικά καλάθια από τους Νάναλι, Κατσίβελη και Γκρέι, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής ομάδας.
Μπανταλόνα: Ντρελ, Κραγκ 2, Ρούμπιο 17, Πάρκερ 22, Χάκασον 4, Αλεν, Ρουίθ, Ρούζιτς 2, Χαντ 12, Μπιργκάντερ 6, Χάνγκα 2.