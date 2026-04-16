FIBA CHAMPIONS LEAGUE

«Πέταξε» στο Φάιναλ 4 η ΑΕΚ

Στο Φάιναλ 4 του φετινού FIBA Champions League προκρίθηκε πανηγυρικά η ΑΕΚ, μετά τη χθεσινή νίκη της με 72-67 επί της Μπανταλόνα στη «Sunel Arena», στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά. Η «Ενωση» έκανε το 2-1 στη σειρά και σφράγισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση, που μάλιστα θα διεξαχθεί στην έδρα της χθεσινής αντιπάλου της, το διάστημα 7 - 9 Μάη, διεκδικώντας το δεύτερο τρόπαιό της στον θεσμό.

Στον ημιτελικό του Φάιναλ 4 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Μάλαγα. Να σημειωθεί ότι η «Ενωση» προκρίθηκε στο Φάιναλ 4 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα πάρει μέρος σε τελική φάση η οποία θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδας, καθώς και οι τρεις προηγούμενες συμμετοχές της ήταν στην Αθήνα (2018, 2020, 2025).

Το χθεσινό ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, ανοιχτό ως προς την έκβασή του μέχρι το φινάλε. Απέναντι στους ισχυρούς αντιπάλους τους οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξαν χαρακτήρα, συγκέντρωση και σωστές επιλογές στο τελευταίο κρίσιμο πεντάλεπτο, καταφέρνοντας να φτάσουν στην επιτυχία. Μέχρι τότε, και παρά το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου είχαν τον έλεγχο (20-18), η Μάλαγα με μαέστρο τον γερόλυκο Ρίκι Ρούμπιο έβγαλε αντίδραση και πήρε το προβάδισμα (34-40 ημίχρονο, 50-55 στο 30'), με την ΑΕΚ να έχει πολλά λάθη και αστοχία στις βολές το ίδιο διάστημα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αρχικά η βελτίωση της άμυνας της «Ενωσης» και στη συνέχεια οι καλύτερες επιλογές στην επίθεση, που οδήγησαν σε καθοριστικά καλάθια από τους Νάναλι, Κατσίβελη και Γκρέι, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής ομάδας.





ΑΕΚ: Γκρέι 15, Σκορδίλης, Μπράουν 11, Κατσίβελης 7, Φλιώνης 5, Φίζελ 1, Λεκαβίτσιους 2, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι 10, Μπάρτλεϊ 16, Χαραλαμπόπουλος 5.

Μπανταλόνα: Ντρελ, Κραγκ 2, Ρούμπιο 17, Πάρκερ 22, Χάκασον 4, Αλεν, Ρουίθ, Ρούζιτς 2, Χαντ 12, Μπιργκάντερ 6, Χάνγκα 2.