ΒΟΛΕΪ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρώτο ραντεβού για τον τίτλο

Την πρώτη κόντρα τους με έπαθλο τον τίτλο του πρωταθλητή της φετινής Α1 βόλεϊ γυναικών δίνουν Παναθηναϊκός και ΖΑΟΝ σήμερα στο κλειστό του Μετς, στο πρώτο ματς της σειράς των τελικών (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες και εφόσον χρειαστεί 5ος αγώνας θα γίνει με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα έδρας καθώς τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Ο πολυνίκης Παναθηναϊκός (26 τίτλοι) θεωρείται το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή μετά από δύο χρόνια. Ο δε ΖΑΟΝ ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς έχει επιστρέψει στους τελικούς μετά από 35 χρόνια, θέλει έτσι να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να κατακτήσει το 6ο πρωτάθλημα στην Ιστορία του.