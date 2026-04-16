BASKET LEAGUE

«Κλείδωσε» την τετράδα ο ΠΑΟΚ

Την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της Basket League «κλείδωσε» χθες ο ΠΑΟΚ χάρη στη σημαντική νίκη του με 88-77 επί του Αρη στην Πυλαία, στο εξ αναβολής ντέρμπι για την 21η αγωνιστική. Μάλιστα ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έφτασε στο 15-7 με τη νίκη αυτή (η οποία ήταν η δεύτερη φετινή του στο πρωτάθλημα επί του συμπολίτη Αρη), έπιασε στην 3η θέση την ΑΕΚ και διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του να βρεθεί εντός της πρώτης τριάδας. Αντίθετα ο Αρης έπεσε στην 6η θέση με 13-8, και πλέον δυσκολεύει αρκετά το έργο του για είσοδο στην τετράδα.

Στο χθεσινό ματς ο ΠΑΟΚ, έχοντας πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Ταϊρί (19 πόντοι) και σε καλή βραδιά τον Μέλβιν (17 π.), διατηρούσε από την αρχή το προβάδισμα (29-19 στο 10', 49-44 ημίχρονο), με τον Αρη να βγάζει αντίδραση στο β' μέρος και να ισοφαρίζει 72-72 στις αρχές της τέταρτης περιόδου. Ωστόσο οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα, βελτιώθηκαν αμυντικά και ανακτώντας το προβάδισμα έφτασαν στη νίκη.

Για τον Αρη ξεχώρισαν ο Μπράις Τζόουνς και ο Ελάιτζα Μήτρου - Λονγκ, που σημείωσαν από 16 πόντους.