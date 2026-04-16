ΕUROLEAGUE

Στο Μιλάνο για την πρωτιά ο Ολυμπιακός

Επιδιώκοντας να σφραγίσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι για την 28η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Το φινάλε της κανονικής περιόδου βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» μόνους 1ους με 25-12 και σήμερα με νίκη θα τερματίσουν στην κορυφή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διασταυρώσεις ενόψει των πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει την πρωτιά ακόμα και σε περίπτωση ήττας, εφόσον υπάρξει βολικός συνδυασμός αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική, ενώ ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη 2η θέση.

Κόντρα στην αδιάφορη βαθμολογικά ομάδα του Μιλάνου, που έχει χάσει προ πολλού το «τρένο» της δεκάδας και της συμμετοχής στα πλέι ιν (7-10), οι «ερυθρόλευκοι» θεωρητικά αποτελούν το φαβορί και καλούνται να το επιβεβαιώσουν εντός γηπέδου.

Μιλώντας για την αναμέτρηση ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι στόχος της ομάδας είναι η νίκη, όπως σε κάθε ματς μέχρι τώρα, και ότι κανένας στον Ολυμπιακό δεν ασχολείται με σενάρια για την επόμενη μέρα, ή με επιλογή θέσης και πιθανού αντιπάλου στην οκτάδα. Αναφερόμενος στην Αρμάνι έκανε λόγο για μια ομάδα που παρότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον θα τα δώσει όλα για τη νίκη, έχοντας ως δυνατό «χαρτί» την πολύ καλή άμυνα που παίζει.

Στο αποψινό ματς δεν θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις.