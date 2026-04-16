CONFERENCE LEAGUE

H πιο μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ

Με στόχο μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές σκορ στην Ιστορία της, ειδικά την ευρωπαϊκή, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 2). Η «Ενωση» καλείται να ανατρέψει τη βαριά ήττα της με 3-0 στο πρώτο ματς στη Μαδρίτη και να πάρει μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς θα είναι η δεύτερη φορά που η ΑΕΚ θα βρεθεί στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Παρά το ευρύ σκορ της ήττας και το εμφανώς δύσκολο έργο που έχει η ΑΕΚ απόψε, στις τάξεις της επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στην ελληνική ομάδα θεωρούν πως το σκορ του πρώτου αγώνα εμφανίζει πλασματική εικόνα και κάθε άλλο παρά αντικατοπτρίζει διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αφού στο ματς στο Βαγιέκας η ΑΕΚ, και κυρίως στο πρώτο μέρος, είχε ουκ ολίγες ευκαιρίες - με τους Κοϊτά και Βάργκας - να σκοράρει και να διευκολύνει τη θέση της ενόψει της ρεβάνς.

Στην αντίπερα όχθη, η Ράγιο ήρθε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει μια εξίσου ιστορική επιτυχία, αλλά και να βγάλει αντίδραση για την πρόσφατη βαριά ήττα από τη Μαγιόρκα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Στις δηλώσεις του μπροστά στο ματς ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την πίστη του ότι η ομάδα του μπορεί να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αρκεί να το πιστέψουν όλοι, να αποφύγουν τα λάθη της Μαδρίτης και φυσικά η τύχη να μην τους γυρίσει την πλάτη, όπως έγινε στον πρώτο αγώνα. Ο Σέρβος τεχνικός συμπλήρωσε ότι το πνεύμα μαχητικότητας που απαιτείται να έχουν οι παίκτες του θα πρέπει να αποτελέσει το κυρίαρχο στοιχείο στο παιχνίδι τους, τόσο απόψε όσο και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.





Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Νίκολιτς, αφού θα απουσιάσει ο Γιόβιτς και παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή των Μάνταλου και Μαρίν, με τον δεύτερο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής.