Σφράγισαν την πρόκριση Παρί και Ατλέτικο

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και η Ατλέτικο Μαδρίτης έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά του φετινού Champions League, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους των επαναληπτικών προημιτελικών.

Στην Αγγλία η Παρί, με τον αέρα της νίκης της στο πρώτο ματς, επικράτησε ξανά της Λίβερπουλ και με το ίδιο σκορ, 2-0 (Ντεμπελέ 72', 90'+2), σφραγίζοντας πανηγυρικά το «εισιτήριο» για την τετράδα και παραμένοντας σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου της.

Στη Μαδρίτη η Ατλέτικο πήρε δραματική πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα, παρά την ήττα της με 2-1 (Γιαμάλ 4', Τόρες 24' - Λούκμαν 31'), καθώς οι «Ροχιμπλάνκος» είχαν νικήσει 2-0 στον πρώτο αγώνα στη Βαρκελώνη.